Har landets lokale brannmannskaper blitt vårt nye «nærpoliti»?

Politireformen

Den såkalte «nærpolitireformen» ble vedtatt, og trådte i kraft 1. januar 2016. Før 1. januar 2002 var det 54 politidistrikter i Norge (55 med Svalbard). Frem til 1. januar 2016 var det 27 politidistrikter. I dag, etter at den nye «nærpolitireformen» trådte i kraft 1. januar 2016, er det kun 12 politidistrikter tilbake i vårt landstrakte land.

Tidligere var alle de 54 (55 med Svalbard) politidistriktene administrert og ledet av en politimester, en statlig embedsmann som var utnevnt av Kongen i statsråd.

Etter hvert som antall politidistrikter over flere år ble nedjustert, ble de politimestrene som mistet sin teig og sitt «territorium», beordret og omplassert i Politidirektoratets (POD) hovedkvarter i Oslo.

Formålet

Hensikten og målet var blant annet å gå fra tomme lensmannskontorer til et tilstedeværende politi som skal befinne seg i lokalsamfunnet, og som er synlig, åpent, disponibelt samt trygge, og som skal beskytte medborgerne og nærmiljøet.

Etter at «nærpolitireformen» ble vedtatt i 2016, ble dens hensikt og målet i stortingsproposisjonen, som er grunnlaget for den nye politireformen, blant annet beskrevet slik:

«Det skal utvikles et kompetent og effektivt lokalt nærpoliti der befolkningen bor. Samtidig skal det utvikles robuste fagmiljøer som er rustet til å møte dagens og morgendagens kriminalitetsutfordringer».

Sannheten

Tragedien som utspant seg i Numedal sist fredag, hvor en syrisk asylsøker flere ganger knivstakk sin kone og andre, fikk heldigvis et bedre utfall enn hva politiet først fryktet.

Dette, i første omgang, takket være rask inngripen fra to handlingskraftige privatpersoner, hvoretter mannskap fra Nore og Uvdal brannvesen kort etter kom og sikret situasjonen til politiet kom frem og overtok.

Mannskapene fra brannvesenet tapet gjerningsmannens bein og armer, hvorpå den det her gjelder ble holdt nede på bakken i et busskur til politiet kom og fikk overlevert vedkommende som en slags pakkeløsning.

Flaks

Det tok hele 48 minutter før politiet ankom stedet, etter at de først fikk melding om den alvorlige hendelsen i Numedal forrige uke.

Takket være andre privatpersoner og brannvesenet, er det nærmest et under at ikke et nytt muslimsk æresdrap skjedde her til lands på vår signede kristelige jord.

Velkjent

Dagens gjengangere ved dramatiske kriminelle foreteelser i Utkant-Norge (bygde-Norge), er at politiet nærmest ALLTID kommer når alt er over. Brannvesenet og ambulansepersonellet er som regel først på åstedet.

Numedal

Før «nærpolitireformen» ble iverksatt, hadde Numedal et lensmannskontor som var bemannet hver dag. Situasjonen i dag er annerledes. Nå er ifølge ordfører i Nore og Uvdal, Jan Gaute Bjerke, lensmannskontoret åpent på dagtid en gang i uken.

Et google-søk tilsier derimot at det tidligere lensmannskontoret er stengt hele uken gjennom.

I Numedal (Nore og Uvdal kommune) er det ca. 2500 fastboende. Men, på bakgrunn av ca. 4100 hytteeier, kan det i ferier og høytider fort være 25 000 personer som er i området.

Brannvesenet

I nærværende sak, var ikke det lokale brannvesen for å eventuelt bistå politiet, men de var der i stedet for politiet.

Kommentar

Overnevnte kriminelle hendelse er ikke en engangsforeteelse, men nærmest blitt en dagligdags gjenganger i det norske samfunn.

Hvorfor er det ingen politikere som reagerer, og sier at nå er nok nok, samt at «nærpolitireformen» våre ansvarsløse politikere og tidligere politidirektører har påtvunget oss – rett og slett ikke fungerer?

