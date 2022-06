annonse

Norge har rundt 54 millioner koronatester på lager.

Testene som ligger på lager er verdt rundt 1,6 milliarder kroner, skriver Dagbladet.

Det brukes ikke mer enn noen tusen tester i uken, ifølge NTB.

– Forutsetningen for å kunne følge beredskapsplanen er at vi har et beredskapslager som er stort nok til at ikke leveringssituasjonen på verdensmarkedet blir avgjørende. Norges restlager med hurtigtester tilsvarer ti uker med høy aktivitet, sier statssekretær Ole Henrik Krat Bjørkholt (Ap) i Helse- og omsorgsdepartementet.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier det er satt av betydelige midler til å kjøpe inn flere tester, dersom det trengs.

– Foreløpig har det ikke vært nødvendig, fordi vi har mange på lager. Det er ikke sikkert et det blir behov for innkjøp av flere tester det neste året overhodet, men det vet vi ikke med sikkerhet ennå, sier han.

