En mann på 59 slipper straff for overgrep mot sin egen niese, fordi Gulating lagmannsrett anser saken som foreldet.

Mannen ble samtidig dømt for overgrep mot en annen niese.

Mannen var tiltalt for overgrep mot to av sine nieser. Tingretten dømte ham til fengsel for overgrep på en av dem. Videre må han betale oppreisning til begge jentene. I lagmannsrettens dom ble imidlertid den ene saken regnet som foreldet, ifølge Stavanger Aftenblad.

Forklaringene til begge de fornærmede ble lagt til grunn, heter det i dommen. Men siden det ikke kan utelukkes at det ene overgrepet skjedde før 1. november 1998, regnes det som foreldet. 1. november 1998 trådte nye lover om foreldelse i kraft.

Mannen slipper altså straff for det ene forholdet. Han dømmes imidlertid til to år og seks måneder i fengsel for det andre overgrepet, i tillegg til å måtte betale 175.000 kroner samlet i oppreisningserstatning til begge ofrene.

I 2014 trådte en ny lov, som innebærer at en rekke alvorlige lovbrudd aldri blir foreldet, i kraft.

