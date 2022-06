annonse

Flere amerikanske medier har frigitt en video tatt av en helikopterpilot i det amerikanske luftforsvaret som viser såkalt uforklarlige flyvende objekter på himmelen.

Videoen stammer fra 2018, men er først blitt frigitt nå, melder Forbes.

Videoen viser tre lysende objekter på himmelen som suser avgårde i ekstremt høy hastighet.

Viralt

Helikopterpiloten får øye på de tre objektene, og tror først at de er jagerfly. Men bevegelsen gjør at de ikke ligner på normale luftfartøy.

«6. november 2018 møtte piloter av et AH-64 Apache-angrepshelikopter fra det amerikanske luftforsvaret tre uidentifiserte luftfenomener under en treningsflyging i Arizona. Videoen viser tre ukjente fly som i utgangspunktet ser ut til å fly i en løs trekantet formasjon. De tre ukjente objektene ser plutselig ut til å rotere rundt hverandre, som om de roterer rundt en usett akse, mens de suser østover», skrives det under videoen til DeBrief som er publisert på Youtube.

Videoen har gått viralt på mange sosiale plattformer etter at den ble kjent for noen dager siden, skriver Daily Caller.

– Sirkeldansmanøveren er rett og slett ikke mulig. De gjør en hel 360-graders sving på mindre enn 3 sekunder!, sa den tidligere U.S. Air Force F-16 jagerpiloten Chris Lehto til DeBrief.

UFO-høring

Den nye videoen kommer kort tid etter høringen blant ansatte i Pentagon i kongressen i Washington om UFO-observasjoner. Under høringen innrømmet etteretningssjefer i Pentagon at det har vært over 400 UFO-obervasjoner der 11 av de har vært nærkontakt, skriver ABC News.

Det er også nylig blitt frigitt en dokumentarfilm om UFO-observasjonen på en barneskole i Zimbawbe i 1994 der over 60 skolebarn hevdet at de så en UFO på nært hold, og at de så «vesener» komme ut av fartøyet.

Noen av barneskole-elevene hevdet også at de fikk telepatiske beskjeder fra «vesnene» som var kledd i svart.

Beskjeden var at teknologi på jorden er et stort problem og at det er folk som gjør ting med teknologien som vil ødelegge verden.

