Serbia veltet Norges EM-drøm sist, men Ståle Solbakken vil verken snakke om revansj eller bruke tapet til noe annet før torsdagens nasjonsligaoppgjør.

– Kampen mot Serbia var så dårlig at hvorfor skulle jeg bruke den til noe? Vi spiller på en annen måte, de spiller på en annen måte. Vi har ny trener, de har ny trener, og det er nye spillere. Kampen var også langt tilbake i tid. Det ville vært veldig rart å grave seg ned og se på den, sier landslagssjefen.

Norge tapte 1-2 for serberne på Ullevaal i oktober 2020, under strenge koronatiltak og foran en håndfull tilskuere. Serbia var best i det meste den kvelden, og de norske spillerne som var med, har ikke glemt det. Sander Berge er en av tre spillere i dagens norske tropp som spilte hele den kampen.

– Vi kjenner serbernes kvaliteter. De har kvalifisert seg til VM og er et veldig sterkt lag. Sist fikk vi ikke resultatet vi ønsket, men jeg mener vi er sterkere og mer erfarne nå, sier han.

Det tror også Solbakken, selv om han er fullt klar over styrkene i dagens serbiske lag.

Ballnasjon

– Siden (Dragan) Stojkovic tok over som landslagssjef har de stort sett bare vunnet. Serbere er ballspillere. De er gode i basketball, håndball og fotball. De har en god kultur med individuelle ferdigheter, og nå spiller de også som et lag, noe vi så i den avgjørende VM-kvalifiseringskampen mot Portugal. Vi må tilpasse oss det, sier han.

Han trekker fram flere spillere med ferdigheter å se opp for.

– Noen er sterke i boksen, som (Aleksandar) Mitrovic, noen er flinke til å komme sent inn i boksen, som (Sergej) Milinkovic-Savic. (Filip) Kostic har en veldig god venstrefot for innlegg, mens (Dusan) Tadic kanskje er den aller beste. Han kan kontrollere en kamp. Nesten alle i laget deres spiller i topp-fem-ligaer. Vi har mye å tenke på, men vi er også et brukbart lag, og jeg tror på en jevn kamp. Serbia er favoritt, men vi kan gjøre det vanskelig for dem.

Sommervarme

Et av midlene for å demme opp er å flytte beina fort, men det kan også bli et problem i sommervarmen i Beograd.

– I den varmen her kan vi ikke ha fullt press på ballfører hele tiden, sier Solbakken, som ikke har skadeproblemer i sin store tropp.

– Skadesituasjonen er litt for god, så god at fire mann havner på tribunen.

Han hadde 27 mann i aksjon på trening onsdag, og det er bare plass til 23 på dommerkortet når Solbakkens utvalgte skal prøve å pynte på hans landslagsstatistikk som etter 14 kamper lyder 8-3-3 (seier-uavgjort-tap).

