En mann i 20-årene ble funnet skutt på Mortensrud i Oslo søndag.

Nå har en mann i 30-årene meldt seg for politiet, og er siktet for grov kroppsskade i forbindelse med skytingen.

Mannen meldte seg for politiet torsdag. Det opplyser hans forsvarer Inam Ali til VG.

– Jeg kan bekrefte at han har meldt seg frivillig til politiet i dag. Han er siktet for grov kroppsskade, men jeg ønsker ikke å kommentere skyldspørsmålet nå før jeg har fått snakket med ham i kveld, sier forsvareren til avisen.

VG melder at den siktede er straffedømt en rekke ganger tidligere, deriblant for to skyteepisoder, våpenbesittelse, trusler, vinningskriminalitet, narkotika og ran.

Siktedes advokat mener at skytingen på Mortensrud ikke har sammenheng med disse tidligere sakene.

– Jeg kan ikke se at de tidligere hendelsene har noe med denne saken å gjøre, sier Ali, som ifølge har vært siktedes forsvarer siden 2015.

Politiet ble varslet om skytingen klokken 19.23 søndag. Den skadede ble funnet ved Mortensrud kirke. Politiet jobber ut ifra at skytingen skjedde på en parkeringsplass i Mortensrudveien.

Politiet mener at det ikke er noe som tyder på at mannen er et tilfeldig offer.

