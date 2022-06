annonse

Det er umulig å innfri kravene fra Oslo om Fornebubanen, sier forhandlerne fra Viken.

– Vi er ferdig forhandlet, sier Høyres gruppeleder i Viken Anette Solli til NTB.

Mandag kalte Arbeiderpartiet i Oslo inn til pressekonferanse for å legge frem seks krav som må oppfylles hvis de skal støtte utbygging av Fornebubanen.

Torsdag besvarte forhandlerne i Viken på kravene, i form av et brev.

Oslo Ap mener at Viken må ta en større del av kostnadene og risikoen for bygging av Fornebubanen. Viken peker på sin side på avtalen som foreligger, og at det der legges opp til en gjennomgang, for at den samlede fordelingen mellom partene bli rimelig.

Dette arbeidet har startet, og det skal forsette, men da utover høsten, etter at både Oslo bystyre og Viken fylkesting skal vedta avtalen som foreligger.

– Det er ikke mulig å innfri kravene før sommeren, sier finansfylkesråd Edvin Søvik (Ap).

Vil bidra til stasjon på Majorstuen

Søvik kaller det «spesiell oppførsel» at Oslo Ap kom med krav i etterkant.

Viken vil likevel strekke seg til å bidra til ny T-banestasjon på Majorstuen. Søvik sier til Avisa Oslo at fylkesrådet ønsker å legge inn oppgraderingen i handlingsplanen for 2024.

– Uten å kjenne kostnadsbildet er det vanskelig for Viken å gjøre avtaler vi ikke kjenner omfanget av nå, skriver finansfylkesråd Søvik, samferdselsfylkesråd Olav Skinnes (Sp) og Anette Solli.

– Vi vil understreke at dette ikke betyr at vi avviser kravet, men at det må arbeides videre utover høsten med å undersøke de reelle konsekvensene av det, skriver de.

Solli og Søvik er klare på at det vil være Oslo som har ansvaret dersom Fornebubanen legges på is.

– Fra Vikens side har vi sagt vi vil realisere Fornebubanen, og i forhandlinger har begge gitt og tatt. Hvis Oslo i etterkant ombestemmer seg og sier nei, vil det i så fall være Oslo som sier nei, sier finansfylkesråden.

