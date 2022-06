annonse

annonse

Diplomatiet synes å være ute av bildet i Ukraina-konflikten og det er rene ville vesten. Som i de gode gamle Western-filmer skytes det på refleks. Skal det snakkes, skal det være revolverkulene som snakker. Vestlige land bidrar til denne samtalen så godt de kan og står i kø for å sende våpen til Ukraina som om det er eneste mulighet for å få slutt på elendigheten.

Diplomatiet er satt i skyggen av et spill på høyt plan. Trusler om atomvåpenbruk og 3.verdenskrig er en del av dette spillet. Ukraniums president, Zelenskryt, må vise at spillet ikke bare er et spill for galleriet. Han må vise at komikeren som gikk til valg på å få fred i Donbass ikke er en politisk marionettdukke, men en helt som redder verden fra de slemme.

Da er det forferdelig ubeleilig at en av vestens store revolvermenn oppfordrer til fred og avståelse av land til ondskapets fyrste. Henry Krigshissingers tale i Davos er jo rene dynamitten for alle krigshissere. Vesten har skutt seg selv i sanksjonsfoten og onde tunger sier at han bare er storkapitalens marionettdukke som spiller fredsdiplomat.

annonse

Hvem vet? Mens vi prøver på at forstå spillets gang, fortsetter det ufortrødent og i tilfelle du ikke visste det, så er tittelen på filmen: “Wild West in Ukranium”…

Vennlig hilsen

Niels Gerhard Johansen

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474