Trædal raser mot Meteorologisk institutt – mener de feirer varmerekord på Svalbard.

Trædal påpeker at isen på Svalbard smelter, og at permafrosten tiner, når det blir for varmt på Svalbard.

– Meteorologisk institutt feirer med is-emoji. Hva er dette for noe? spør Trædal i et debattinnlegg i Dagbladet.

Debattinnlegget kommer i respons på at Meteorologisk institutt meldte på Twitter en varmerekord i Longyearbyen:

«Nå er det rett og slett sommerlig i Longyearbyen på Svalbard! Flyplassen måler 12,7 grader og det er varmere enn det var på lufthavna i hele fjor ⛱️😎🍦», skrev de.

– At vanlige folk koser seg i sola, eller at tabloidaviser skriver om «knallvær» får vi tåle, men Meteorologisk institutt er et av våre viktigste fagmiljøer på klima, skriver Trædal i Dagbladet.

Han frykter at oppvarming av kloden kommer ut av kontroll:

– De store lagrene med karbon og metan i den frosne jorda i Arktis er en av de farligste formene for «selvforsterkende mekanismer» som vi kjenner til innen klimafaget. Oppvarminga av kloden akselererer, og kan komme ut av kontroll.

Trædal er gruppeleder for MDG i Oslo bystyre. Han skriver at han skjønner at det ikke er tid til et klimaforedrag på hver værmelding, men at han opplever det som rart at skremmende eksempler på global oppvarming blir omtalt i muntre ordelag som gladsaker, av aktører som bør vite bedre.

– Skal man ikke unne folk på Svalbard varmt vær? Skal man bli sur av at folk tar av seg T-skjorta og rive isen ut av hendene på dem i klimaets navn? Nei da, sier han, og legger til:

– Men det er faktisk ganske skremmende at stadig nye varmerekorder knuses over hele verden. Spesielt skremmende i Arktis, der både issmelting og opptining av permafrosten bidrar til å øke oppvarminga enda mer.

