Mann, NN (20) fra Afrika ble pågrepet av politiet i Bergen 28. mai og siktet for grov narkotikaovertredelse. Vedkommende, er sannsynligvis fra Ghana, relatert til det Resett har fått kjennskap til.

Påtalemyndigheten ba Hordaland tingrett at denne personen i første omgang måtte fengsles i tre uker frem i tid, slik at politiet fikk ytterligere tid og spillerom til å etterforske de faktiske forholdene grundigere.

Heroin

Siktede var til stede i en leilighet i Bergen, hvor politiet beslagla en pose med heroin. Siktede vedkjente med en gang at det var ham som tok med seg narkotikaen til leiligheten, men innholdet i posen var han sikker på var kun hasjisj. Dette fordi innholdet i posen besto av «klumper», samt at fargen på stoffet var brunt.

Konstituert tingrettsdommer, Anders Wyller, konkluderte med at det var skjellig grunn til mistanke at det var overveiende sannsynlig at sikte forsto at narkotikaen i posen var heroin.

Gjenganger

Til tross for siktedes unge alder, er han en god kjenning av politiet og hyppig gjengitt i politiregistrene. I tillegg, er han domfelt flere ganger tidligere.

Siktede er i den senere tid domfelt for blant annet voldskriminalitet. Dernest, er han domfelt for narkotikalovbrudd ved Borgarting lagmannsretts dom av 19. oktober 2020.

Han har også to påtaleunnlatelser for brudd på legemiddelloven i januar og februar 2020. Retten benevner at dette er forhold som ligger over to år tilbake i tid.

Siktede er innkalt til soning av en tidligere dom tre uker frem i tid.

Rettens vurdering

Relatert til rettens avgjørelse, gjengir Resett hovedsakelig dommerens avgjørelse i så måte:

«Det forhold siktede mistenkes for nå er alvorlig og av vesentlige annen karakter enn de narkotikalovbrudd han tidligere er domfelt for. I vurderingen av gjentakelsesfare er det vanskelig for retten å sette likhetstegn mellom de tidligere forhold, som ligger tilbake i tid, og det forhold han nå mistenkes for.

Følgelig er det også vanskelig å si at det ut ifra hyppigheten av narkotikaovertredelsene er en sterk grad av sannsynlighetsovervekt for at siktede vil begå nye straffbare forhold.

Samlet sett ser retten det slik at det foreligger gjentakelsesfare. Siktede har vært i et miljø i Bergen hvor han har kommet i befatning med større mengder heroin og det er fare for at han vil gå tilbake til det miljøet om han løslates.

Særlig på grunn av den manglende hyppigheten i siktedes kriminalitet av den type som siktelsen gjelder finner imidlertid retten at det ikke foreligger tilstrekkelig grad av sannsynlighetsovervekt for at siktede vil begå nye straffbare forhold om han løslates.

NN, født anslagsvis 15. juni 2001, løslates».

Aktor har opplyst at nærværende kjennelse ikke vil bli påanket av påtalemyndigheten.

