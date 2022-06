annonse

Leo Østigård var utilnærmelig i duellene, mens Stefan Strandberg styrte forsvarsfireren da Norge tok sin sterkeste borteseier på mange år med 1-0 i Serbia.

– Leo er litt kenguru. Han er liten og hopper høyt, og han vinner dueller. Det er gøy å se, sier Strandberg om makkeren.

– Det er veldig kjekt å spille med Stefan. Vi trives godt i egen boks, og for oss var det fint at kampen ble som den ble. Det var en kamp av typen som ofte har gått feil vei for Norge. Det er viktig å ha noen kamper der du blir litt presset og vinner likevel, sier Østigård.

I sin 15. landskamp brukte Ståle Solbakken sin sjuende stopperduo. Strandberg og Østigård ble en knallsuksess. Østigård herjet med Aleksandar Mitrovic i luftduellene, og Strandberg styrte en forsvarsfirer som bare i begynnelsen av 2. omgang slapp et hjemmelag proppfullt av offensivt talent til sjanser.

– Begge midtstopperne gjorde en bra match, og egentlig var hele fireren god defensivt. Jeg tar av meg hatten for Stefan. Vi sendte både fysisk trener og analytiker ned for å se på ham i Italia (der han ikke har fått spille siden i fjor høst). Jeg har kjørt ham hardt på trening, for vi har vært litt usikre, men han ga svar, sa Solbakken.

– Leo er i form og spiller med selvtillit. I Italia har han fått lov til å spille ballen og bruke beina, ikke bare heade som i Championship.

Idol

Østigård har ikke lagt skjul på at Fabio Cannavaro, stopper og kaptein på Italias VM-vinnerlag i 2006, er hans store forbilde.

– Han er mitt idol. Jeg vil være meg selv, men jeg har sett mye på ham. Han er litt samme type spiller som meg, og han er italiensk. Jeg trives godt der, sier 22-åringen som sist sesong var i Genoa i sitt fjerde leieopphold fra Brighton.

– Forbildet hans burde vært meg, meldte Strandberg da han ble bedt om en kommentar til det. Han ga Østigård et par komplimenter i «han hører på meg» og «han er blitt litt roligere».

– Det lureste er å høre på Stefan. Vi snakker godt med hverandre. Jeg vet at jeg må kontrollere temperamentet mitt. Det fungerte bra i dag, sier Østigård.

– Da jeg var mindre, måtte bestefaren min holde meg fast noen ganger. Det har gått litt hett i toppen av og til, men jo eldre du blir, jo mer rutine får du. Jeg elsker kamper som den i dag.

Vanskelig

Det gjør også Solbakken, når det ender som det gjorde.

– Jeg har alltid sagt at min måte å spille soneforsvar er avansert, det er vanskelig. Det er litt av bakgrunnen for at Stefan spiller. Han har de prinsippene best i ryggraden og kan snakke andre inn i det så de ikke glemmer, sier han.

– Det er mye terping, og mye detaljarbeid. Jeg vet at Ståle er ekstremt flink med forsvarsspillet, unik i Europa og kanskje verden. Bak lukkede dører er jeg ganske fotballnerd. Det er vanskelig å spille sånn, men det begynner å sitte bra, og jeg har det ganske bra bak der, sier Strandberg.

– Der er mye videoklipp og analyser. Vi ser på hvordan vi skal posisjonere oss i ulike situasjoner. Jeg føler at alt er veldig tydelig, og det gjør det enklere å forsvare seg godt, sier høyreback Marcus Holmgren Pedersen, som også ble imponert over Østigårds dominans i lufta.

– Jeg fryktet nesten at han skulle få hjernerystelse etter alle headingene.

