Ble Resett brukt som en brikke et spill for å forbedre imaget til kasakhiske brutale despoter i Norge?

En gruppe journalister fra Resett og andre vestlige medier besøkte nylig Kasakhstan for et faktaundersøkelsesoppdrag angående de voldelige sammenstøtene som fant sted i landet i januar. Vi fikk også en omfattende introduksjon i den kasakhiske regjeringens tilsynelatende ambisiøse reformprogram for å åpne opp landet politisk og gjøre det mer demokratisk, som følge av de tragiske hendelsene.

I en artikkelserie over flere deler, har rapportert Resett om forholdene.

Første del av artikkelserien – en introduksjon til landet samt gruppen av journalister – kan leses her.

Andre del – kasakhiske styresmakters versjon av hendelsesforløpet som førte til den politiske volden, samt hvem de holder ansvarlig for de tragiske hendelsene – kan leses her.

Tredje del – en innføring i de foreslåtte reformene slik de ble presentert til oss – kan leses her.

I denne delen intervjues en USA-basert Sentral-Asia-ekspert, Dr. Erica Marat, for å høre hva hun tenker om faktaundersøkelsesturen.

Dr. Marat er førsteamanuensis og leder av avdelingen for regionale og analytiske studier ved National Defense University/The College of International Security Affairs (NDU – CISA) i Washington DC.

Hun spesialiserer seg blant annet på sikkerhetsrelaterte spørsmål i Sentral-Asia og det tidligere sovjetiske rom. Hun har skrevet tre bøker, inkludert siste: The Politics of Police Reform: Society against the State in Post-Soviet Countries (Oxford University Press 2018). Artiklene og kronikkene hennes dukker regelmessig opp i Foreign Affairs, Washington Post, Foreign Policy, Eurasianet og Open Democracy.

På NDU-CISA underviser Dr. Marat i policyanalyse og kritisk tenkning, politikk og sikkerhet i Eurasia, samt terrorisme og kriminalitet. Før hun begynte i NDU-CISA, var Dr. Marat gjesteforsker ved Kennan Institute of the Woodrow Wilson Center. Hun har også jobbet som redaktør ved Russian Service ved Voice of America og som stipendiat ved Central Asian – South Caucasus Institute ved John Hopkins University og Uppsala University.

Som en fremstående amerikansk ekspert på Sentral-Asia og Kasakhstan, gir Dr. Marat sitt syn på de foreslåtte reformene som de kasakhiske myndigheter presenterte til Resett og andre vestlige medier under et faktaudersøkelesoppdrag i landet.

Resett: – Jeg fikk en invitasjon fra den kasakhiske ambassaden om å dra på et faktaundersøkelsesoppdrag om de demokratiske reformene i landet. Vi var ganske mange journalister fra en rekke land, inkludert: Tyskland, Ungarn, Spania, Israel, Frankrike, Storbritannia og selvfølgelig Norge.

– Under foredragene og diskusjonene som vi hadde under oppholdet, sa kasakhiske myndigheter alle de riktige tingene fra en vestlig borger og en nordmann sitt ståsted, med hensyn til liberalisering og demokratisering av samfunnet. Hva tenker du om dette?

Dr. Marat: – Dette er et forsøk fra den kasakhiske regjeringen om å forbedre sitt internasjonale omdømme, ved å invitere journalister som de mener kan være mottagelige til å bli påvirket til å omtale Kasakhstan i positive ordelag. Slike invitasjoner skjer ikke ved tilfeldighet, men er nøye gjennomtenkt.

– De inviterer journalister som de mener kan være tilbøyelige til å være sympatiske med regimet. I denne forbindelsen er Norge et land av interesse for dem, så det er fornuftig å invitere norske journalister til Kasakhstan for å tegne et rosenrødt bilde av landet.

– Hva mener du om den kasakhiske regjeringens foreslåtte reformpakke for å åpne opp landet politisk?

– Det er vanskelig å tro at det vil være noen vesentlige endringer i det politiske systemet i Kasakhstan og strukturen til det kasakhiske regjeringsapparatet. Det vil være en teknokratisk tilnærming for å håndtere mykere politiske spørsmål. Målet er å se bedre ut i det internasjonale samfunnets øyne.

Les også: Kasakhstan-ekspert om russiske tropper: – Det kasakhstanske folket er forferdet, sjokkert, deprimert og ødelagt (+)

– Det kasakhiske samfunnet er traumatisert av hvordan regjeringen håndterte protestene i januar. Jeg mistenker at den regjerende kasakhiske eliten vil prøve å fremstille en mer empatisk – i motsetning til teknokratisk – regjering for å roe ned situasjonen i landet.

– Slike løfter vil være lett observerbare for alle. Hvorfor skulle de kunngjøre slike grandiose politiske reformer hvis de ikke kommer til å leve opp til løftene sine?

– De vil gjøre endringer i det politiske systemet, det er ikke spørsmålet, men de vil i stor grad være kosmetiske, ettersom essensen av regimet vil forbli intakt. De vil gjøre endringer i velferdssystemet, hvordan noen ressurser omfordeles, samt noen anti-korrupsjonstiltak. Men kjernen i regimet vil forbli intakt.

– De kommer ikke til å åpne det politiske systemet for mer konkurranse og mer åpen offentlig debatt. I stedet vil de fortsette denne ovenfra-ned-tilnærmingen kjent som «ledelsen vet best». Dette presenteres som en sosial kontrakt, som stort sett er akseptabel – en sosial konsensus – blant de politiske elitene i landet.

– Men så lenge opposisjonelle stemmer i stor grad er ekskludert fra den politiske scenen og den offentlige debatten, vil dette autoritære politiske systemet fortsette, men kanskje pakket inn og presentert annerledes for verden. Det er umulig å komme opp med noe annet med mindre man inkluderer forskjellige – uenige – politiske stemmer i utformingen av offentlig politikk.

– Kasakhiske myndigheter insisterte på at de ville åpne den politiske sfæren for mer politisk konkurranse, inkludert ved å senke terskelen for å opprette nye politiske partier fra 20.000 til 5.000 underskrifter. Vil ikke slike tiltak åpne det offentlige rom for mer politisk konkurranse?

– Disse tiltakene vil sannsynligvis skape flere partier som er lojale mot det regjerende regimet. Men så langt ser vi fortsatt at kasakhiske politiske aktivister fortsatt er internert og fengslet. Det var for eksempel nylig en episode hvor «Kasakhstans ungdomsbevegelse» (Oyan, Kazakhstan!) arrangerte en mindre demonstrasjon foran den russiske ambassaden for å protestere mot massakren i Butcha i Ukraina. Men de ble arrestert og fjernet raskt.

– Videre er det ingen uavhengige medier i Kasakhstan, ettersom alle store mediekanaler er fullstendig kontrollert av regjeringen. Hvordan kan man skape reelle opposisjonspartier som ikke støtter den politiske status quo i et land uten uavhengige medier? Det er ingen frie medier i Kasakhstan, med noen få unntak – som blogger – men det er ingen ordentlige uavhengige medier på nettet.

– Den kasakhiske regjeringen insisterer på at demonstrasjonene ble kapret av islamistiske terrorister og voldelige kjeltringer. Hva tenker du om denne påstanden?

– En voldelig kapring av de fredelige protestene fant utvilsomt sted, men den kasakhiske regjeringen har blåst hendelsen ut av proporsjoner. Den hevder at det var så mange som 20.000 mennesker som engasjerte seg i disse voldelige handlingene. Og da myndighetene iverksatt tiltak for å få bukt på provokatørene, drepte de mange uskyldige mennesker, inkludert fredelige demonstranter og uskyldige tilskuere.

Les også: Kasakhstans ambassadør i Resett-intervju: – Ingen tvil om at islamske ekstremister og terrorister infiltrerte demonstrantene (+)

– Når dette er sagt, er det ikke lett å gi et objektivt bilde av hva som egentlig skjer i landet, på grunn av all den motstridende informasjonen som finnes der ute. Men det er poenget: Å skape en informasjonståke, slik at det er vanskelig for observatører å si hva som er objektivt og hva som ikke er det.

– De er derfor veldig nøye med hvordan de ordlegger seg – de gjør det plausibelt for observatører og journalister. Det er ikke slik at alt pratet om disse reformene bare er tomme løfter. Som med all propaganda har det noe for seg. I denne sammenhengen må man være i stand til å skille hva som er virkeligheten og hva som er propaganda, og det er ikke alltid lett.

