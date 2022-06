annonse

annonse

Vi er takknemlige overfor Resett for muligheten til å komme med gjensidig imøtekommelse til påstandene fremmet av de fremtredende ekspertene.

For det første, er Kasakhstan åpent for alle journalister. Det er i vår interesse at hvem som helst fritt kan komme til landet vårt og vurdere fremdriften i forandringene. Vi benytter derfor anledningen ikke bare til å invitere journalister, men også politikere, forretningsfolk og alle innbyggere i Norge til landet vårt. Dessuten trenger ikke nordmenn visum for å reise til Kasakhstan. Vår regjering innførte visumfri reise for mange europeiske land, slik at alle fritt kan reise dit, snakke med folk, og gjøre opp sin egen mening fri for ekstern påvirkning.

Frie medier og ytringsfrihet i Kasakhstan er en realitet. Man kan få all slags informasjon og meninger fra enhver lokalt eller globalt tilgjengelig kilde. Vi har lært at ytringsfrihet ikke bare handler om profesjonelle journalister eller aktivisters domene, men først og fremst om millioner av stemmer fra vanlige mennesker som kan høres hver dag i Kasakhstan. Og nå kan ingen stoppe eller monopolisere sannheten.

annonse

Internasjonale frivillige organisasjoner kan også merke fremgangen som er oppnådd de siste årene. Samtidig har vi fortsatt mye å gjøre for å få flere uavhengige og ansvarlige medier i landet vårt.

For det andre, folkeavstemningen om endringer i grunnloven er langt fra en formalitet. Som president Kassym-Jomart Tokayev sa, er disse endringene bare begynnelsen på en stor reise mot byggingen av et nytt Kasakhstan

Les også: Resett reiste til Kasakhstan: Hva skjer med reformene?

annonse

Disse endringene er kritiske i dag, spesielt i kjølvannet av de tragiske hendelsene i januar. De vil begrense presidentens fullmakter, styrke parlamentet, opprette grunnlovsdomstolen, styrke ombudsmannen, forenkle prosessen med å bygge politiske partier og utvide mulighetene for alle – selv de som ikke er tilknyttet noe parti – til å bli valgt inn i parlamentet eller lokale folkeforsamlinger. Dette er alle liberale reformer uten sidestykke for Sentral-Asia.

Kronikken fortsetter

Denne spesielle pakken med reformer åpner en bred port av muligheter for alle mennesker, ikke bare profesjonelle politikere eller aktivister. Retten til å opprette og slutte seg til beslutningstakings- og representative maktmekanismer spiller en avgjørende rolle her.

Hvis noen ønsker flere endringer, bør han eller hun gripe denne sjansen som tilbys av president Tokayev for å utgjøre en forskjell. Kort sagt, den som ønsker å handle leter etter måter å gjøre det på. Den som ikke vil handle, leter etter unnskyldninger. Denne folkeavstemningen er veien som tilbys til dem som virkelig ønsker å handle.

For det tredje, om politiske rallyer. Grunnloven garanterer retten til fredelige forsamlinger. Den nye loven om politiske rallyer og forsamlinger er et stort fremskritt. Den tillater aktivister, opposisjonsorienterte bevegelser, alle mennesker, å fritt holde politiske stevner og uttrykke sine meninger.

Denne innovasjonen har gjort det mulig å styrke spirene til en ny politisk kultur og øke gjensidig ansvar og tillit i samfunnet. Hendelsene i januar viste at demonstrasjoner burde holdes på en organisert måte, og at staten burde kunne forsikre at de går fredelig for seg. Det er en generell konsensus i samfunnet om dette. Det er ikke bare et spørsmål om frihet, men også om delt ansvar og politisk kultur.

La meg nå kommentere flere ganske misvisende og unøyaktige argumenter fra ekspertene, som hevder at presidenten utnevner alle dommere, samt medlemmer av den sentrale valgkommisjonen og guvernører.

annonse

Les også: Kasakhstans ambassadør i Resett-intervju: – Ingen tvil om at islamske ekstremister og terrorister infiltrerte demonstrantene (+)

Ifølge grunnloven velges høyesterettsdommere av Senatet etter forslag fra presidenten. Og dommere fra lokale og andre domstoler utnevnes av presidenten etter anbefaling fra det øverste rettsrådet. Dette er en vanlig internasjonal praksis. For eksempel i Norge utnevner Kongen dommere til Høyesterett og andre overordnede domstoler, etter råd fra landets Innstillingsråd for dommere.

Presidenten utnevner lederne for regionene i Kasakhstan med samtykke fra maslikhatene (lokale representasjonsorganer). Men nå går vi allerede gradvis mot et system der folket velger kommunale ledere. Videre, ytterligere endringer ser for seg ikke bare å gi politisk uavhengighet til valgte kommunale ledere og medlemmer av respektive forsamlinger, men også funksjonell og finanspolitisk frihet.

Det er også viktig å merke seg at valg av medlemmer av den sentrale valgkommisjonen ikke er presidentens monopol. Han utnevner organets formann og to medlemmer; de andre fire medlemmene velges av husene i parlamentet.

Vi fremhever noen få av disse faktaene for å korrigere for unøyaktigheter og vise at til potensialet til Kasakhstans nåværende grunnlov allerede er sterkt nok. En helt annen sak er at vi må jobbe hardt for å gi næring til vår politiske kultur. Vi må åpent krangle oss imellom i parlamentet og andre siviliserte plattformer i Kasakhstan. Dette er mye bedre enn gatevold eller rop i bolsjevistisk stil om at «de alle tar feil og ned med alle sammen».

Når det gjelder oppfatningene fra respekterte eksperter om «januartragedien», er dette deres fulle legitime rett til å uttrykke dem. I dag er det et stort utvalg meninger i Kasakhstan, fra ytre venstre til svært konservative. Vi trenger dem alle for å navigere bedre i søket etter det neste trinnet i vår statsbyggingsprosess.

annonse

Les også: Kasakhstan-ekspert om russiske tropper: – Det kasakhstanske folket er forferdet, sjokkert, deprimert og ødelagt (+)

Det er også verdt å merke seg at etterforskningen ennå ikke er fullført. Ingen kan nekte for at det ikke bare var fredelige demonstranter under hendelsene i januar, men også banditter og terrorister. Av deres hender ble mange borgere, inkludert politifolk, drept, mens ran og ildspåsettelser ble utført. Dette kan ikke forsvares, men må etterforskes nøye.

Og vi er glade for at dere var i stand til å få aktuell informasjon fra rettshåndhevelsesbyråene under deres besøk i Kasakhstan. Vi ønsker dere alt godt i ditt edle oppdrag med å lete etter sannheten og er klare til å svare på flere spørsmål dere eller leserne deres eventuelt måtte ha.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. annonse Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474