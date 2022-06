annonse

Innen åtte år skal norske klimagassutslipp mer enn halveres, i henhold til myndighetenes planer. Det er ambisiøst og nødvendig, men vi ligger bakpå.

– Et stort problem i klimapolitikken har vært at langsiktige og uforpliktende mål ikke oppnås, men snarere forvirrer og skyves på, skriver WWF Verdens naturfond, Framtiden i våre hender og Miljøstiftelsen ZERO i Aftenposten,

Disse problematiserer at ifølge dem klima kommer i andre rekke:

– Et annet problem er at når klimamål skal veies mot andre mål i samfunnet, går de oftest tapende ut. Når sykehus og veier skal plasseres og bygges, kommer helse og fremkommelighet først. Klima kommer i andre rekke.

V fikk i 2017 en klimalov, men vi er fortsatt uten et tydelig klimabudsjett som setter absolutte rammer for norske utslipp.

– Regjeringen har nå lovet å innføre klimabudsjetter. Det kan gi klimahensyn større plass og forplikte regjeringen på tvers av sektorer, nettopp slik vi ofte mislykkes med nå.

Organisasjonene mener at klimaspørsmålet vil få større tyngde i budsjettforhandlinger hvis også utslipp må telles, budsjetteres og forhandles. Men skal klimabudsjetter ha en funksjon, må de rammes inn av en øvre grense for norske utslipp.

Men at klimalovene bør avvikles

– Dagens klimapolitikk og klimalover er basert på antakelsen at hvert menneskeskapte CO2-molekyl kan varme opp i størrelsesorden 100.000 andre atmosfæremolekyler. Denne antakelsen kan karakteriseres som en ustabil likevekt og det er derfor utenkelig at den er korrekt, sier Hans Borge til Resett.

Borge er leder av Klimarealistene. Han mener at det vitenskapelige grunnlaget for klimalovgivningen er basert på en uriktig antakelse, og at det derfor på ett eller annet sted eller tidspunkt oppstår en motsigelse fordi tiltakene ikke virker etter hensikten.

– Basert på vitenskapelig betraktninger mener Klimarealistene at den eneste endringen vi trenger av gjeldende klimalover er at klimalovene avvikles, mener han.

