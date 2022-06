annonse

Politiets øverste styringsorgan ser med bekymring på økende vold blant mindreårige. Voldshendelser blir ofte filmet og lagt ut i sosiale medier.

Etter flere masseslagsmål i mai, og tegn på økende vold blant ungdommer i landet, erklærer Politidirektoratet at de ser det som sannsynlig at antall voldshendelser blant unge igjen øker i år.

Resett får opplyst fra direktoratet at det dessverre ikke finnes statistikk for masseslagsmål spesifikt, da det ikke finnes noen juridisk definisjon på masseslagsmål. Men når det kommer til vold blant barn og unge er tallene klare.

Generelt ser man en nedgang i antallet siktelser for kriminelle handlinger i årene mellom 2010 og 2020. Når det gjelder voldelig kriminalitet generelt er det heller ikke slik at det er statistisk grunnlag for å fastslå noen økning totalt sett. Men det er likevel enkelte utviklingstrekk som kan fremstå som bekymringsverdige.

Det fremgår av SSBs statistikk at antall siktelser mot personer for vold og mishandling i alderen 15 til 17 år har økt fra 1064 i 2015 til hele 1765 i 2020. Også i aldersgruppen 5 til 14 år har man sett en økning, fra 511 siktelser til 1410 i 2020, altså nær en treedobling.

I 2020 uttrykte Kristin Elnæs, som er seksjonssjef for forebygging og etterretningsseksjonen i Politidirektoratet, bekymring for at antall hendelser med ungdomsvold økte mellom 2015 og 2020, samt at volden blir grovere. Dette kom som respons på andre tall, der det fremgikk at antall voldsanmeldelser mot unge under 18 hadde økt med 40 prosent fra 2016 til 2020.

Fortsatt bekymret

Kilder i politiet som Resett har vært i dialog med har indikert at antall voldelige hendelser igjen øker i 2022, etter en liten nedgang under pandemien. Dette sier seksjonssjef Kristin Elnæs seg enig i.

– Politiet ser med bekymring på vold blant mindreårige. Politiets trusselvurdering for 2022 peker på at det er sannsynlig at antall voldshendelser blant mindreårige vil øke, uttaler hun til Resett.

– Voldshendelsene blir ofte filmet og distribuert på sosiale medier, noe som kan bidra til å skape frykt blant andre ungdommer. Dette kan også føre til at volden blir grovere fordi man ønsker å dokumentere den, og gjøre det vanskeligere å trekke seg ut av en situasjon av frykt for å tape ansikt, forklarer hun.

Informasjonskampanjer

Elnæs opplyser at direktoratet vil jobbe for å endre ungdommers holdninger til vold. Kripos har på oppdrag fra Politidirektoratet startet med å utvikle informasjonsmateriell til bruk i politidistriktene for å forebygge filming og deling av voldsvideoer blant ungdom.

– Målet nå er å forebygge deling av voldsvideoer på sosiale medier og å senke terskelen for å rapportere om slike hendelser, fastslår seksjonssjefen.

– Økt bevissthet og kunnskap både om vold og delingen av voldsvideoer bidrar til at ungdom settes i bedre stand til å håndtere situasjoner som oppstår.

Elnæs vektlegger gode og trygge arenaer for unge som forebyggende faktor i seg selv. Hun understreker at politiet får gjennomført bekymringssamtaler og etterforsket anmeldte saker raskt.

– For unge som anmeldes for vold finnes det egne straffereaksjoner som tilpasses den enkelte, hvor målet er å hjelpe ungdommen bort fra kriminalitet. Bruk av konfliktråd og møter mellom berørte i voldssaker i ungdomsmiljøene er et viktig tiltak for å hindre ytterligere vold og trusler. Politiet erfarer at trygg ungdom bruker mindre vold, konstaterer hun.

Vil forebygge mer

Elnæs lover at politiet vil jobbe mer forebyggende fremover, både alene og i samarbeid med andre aktører.

– Det gjennomføres blant annet ulike tiltak og prosjekter for å forebygge og hindre ungdomsvold i tett samarbeid med kommunene, skole og barnevern.

Seksjonssjefen understreker imidlertid følgende:

– De aller viktigste samarbeidspartnerne er først og fremst foreldrene. Foreldrene er ungdommens viktigste støttespillere, og bør ta en aktiv rolle i ungdommenes hverdag. Svært mye foregår på nett, og det er viktig at de voksne har et innblikk i denne virkeligheten.

