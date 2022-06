annonse

Oslopolitiet har ikke fått avhørt mannen som meldte seg for politiet etter skytingen på Mortensrud søndag. De ønsker å varetektsfengsle ham i fire uker.

– Førsteprioritet for oss nå er å få tatt et formelt avhør av ham, sier politiinspektør Per Thomas Omholt til NTB.

Mannen i 30-årene meldte seg torsdag for politiet på Grønland politistasjon etter å ha vært etterlyst i forbindelse med at en mann i 20-årene ble funnet skutt ved Mortensrud kirke søndag. Begge er norske statsborgere. Mannen i 30-årene er siktet for grov kroppsskade med skytevåpen.

– Han ble pågrepet i går, og han har ikke ønsket å forklare seg enda. Han har vært på rømmen noen dager, så det er forståelig at han vil puste ut litt, sier Omholt.

Politiet antar at mannen har oppholdt seg i osloområdet mens han har vært på rømmen.

– Politiet i Oslo har jobbet hardt med å få tak i ham og har lagt ned mye arbeid. Det har nok påvirket ham til å melde seg, sier Omholt.

Vil fengsle siktede i fire uker

Han sier at de håper å få fremstilt siktede for fengsling i løpet av fredag.

– Vi ønsker å fengsle ham i fire uker, begrunnet med bevisforspillelsesfare, sier Omholt.

Politiet har foreløpig ikke tatt endelig stilling til om de vil be om brev-, besøks- eller medieforbud.

Siktede er tidligere domfelt

Den siktede mannen er ifølge VG straffedømt en rekke ganger tidligere, deriblant for to skyteepisoder, våpenbesittelse, trusler, vinningskriminalitet, narkotika og ran. Mannes forsvarer hevder at skytingen på Mortensrud ikke har sammenheng med disse tidligere sakene.

Omholt bekrefter at siktede er kjent for politiet fra før og er domfelt.

Han sier at politiet også har vært i kontakt med fornærmede tidligere, men vil ikke si hvorvidt han er domfelt.

– Det handler om at vi ikke vil fargelegge vitners syn på de involverte, sier Omholt.

