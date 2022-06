annonse

Kaller de foreslåtte reformene en «demokratisk farse» og vil forsøke å forstyrre folkeavstemningen som vil holdes om de ble vedtatt eller ikke.

En gruppe journalister fra Resett og andre vestlige medier besøkte nylig Kasakhstan for et faktaundersøkelsesoppdrag angående de voldelige sammenstøtene som fant sted i landet i januar. Vi fikk også en omfattende introduksjon i den kasakhiske regjeringens tilsynelatende ambisiøse reformprogram for å åpne opp landet politisk og gjøre det mer demokratisk, som følge av de tragiske hendelsene.

I en artikkelserie over flere deler, har rapportert Resett om forholdene.

Denne delen tar for seg betraktningene til en kjent kasakhisk regimekritiker og demokrati-aktivist.

Dimash Alzhanov bor i Kasakhstans største by og økonomiske senter Almaty. Han har jobbet for Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSE) «Kontor for demokratiske institusjoner og menneskerettigheter» (ODIHR) som politisk konsulent de siste 12 årene. Som en kjent politisk pro-demokrati aktivist, har Alzhanov vært svært aktiv i å kommentere den politiske utviklingen i Kasakhstan de siste 20 årene.

Alzhanov deltok i protestene i landets største by Almaty i januar helt til den fatale skytingen fant sted – hvoretter han bestemte seg for å rømme landet, i frykt for sin egen sikkerhet. Han har nå returnert til sin hjemby i Kasakhstan, og har tatt til ordet om hva han mener om den foreslåtte reformpakken i et lengre intervjue med Resett.

Resett: – Du er kjent for å være svært kritisk til den kasakhiske regjeringen. Ikke bare under den forrige presidenten Nur-Sultan Nazarbayev, men også under den nåværende presidenten Kassym-Jomart Tokayev. Hva mener du om sistnevntes foreslåtte politiske reformpakke?

– Til tross for Tokayevs kritikk av det nåværende kasakhstanske politiske systemet for overkonsentrasjon av presidentens makter, og løfter om å bevege Kasakhstan mot en presidentrepublikk med et sterkt parlament, kan reformene han foreslår i beste fall kalles «overfladiske».

– De er mer kosmetiske enn betydelige, siden Tokayev bare leker med ord. Han snakker om å gi parlamentet mer makt og begrense sin egen makt som president, men i virkeligheten vil det bare bli gjort mindre endringer. Han vil bare fjerne to linjer i én artikkel i grunnloven om presidentskapets makt til å annullere avgjørelser fra ordførere og guvernører. Videre, siden presidenten fortsatt utnevner guvernører og ordførere, utgjør ikke denne endringen mye forskjell.

– Resten av reformene er ikke meningsfulle i det hele tatt, bortsett fra kanskje reformene av det konstitusjonelle rådet, som vil bli forvandlet til en konstitusjonell domstol. Dette er et skritt i riktig retning, men rettsvesenet vil imidlertid fortsatt ikke være uavhengig. Presidenten vil beholde sin makt til å utnevne dommere, noe som gjør reformene i store grad meningsløse.

– De såkalte reformene for å styrke parlamentets makt er faktisk bare en annen måte for presidenten å utøve og styrke sin makt på. Faktisk, selv om det gir Mazhilis (det kasakhiske underhuset) mer lovgivende makt på papiret, vil hele senatet (overhuset) – som har utnevnte representanter og har makten til å nedlegge veto mot et lovforslag vedtatt av underhuset – fortsatt være kontrollert av presidenten.

Alzhanov sier at forslaget om å endre systemet for hvordan lovgivere velges, strider mot god praksis for demokratiske valg, og at regimet kun forandrer det for å styrke sin egen makt.

– Nå er det et proporsjonalt system i Kasakhstan, men regjeringen ønsker å vedta et blandet system fremover. Siden forslaget tar sikte på å redusere antallet parlamentsmedlemmer i underhuset samtidig, kommer det til å bli vanskeligere for velgerne å stemme på opposisjonskandidater, ettersom valgsystemets design vil favorisere det sittende partiet. Vi hadde et blandet system før 2007, og det var ikke bra, fordi det ikke støtter dannelsen av politiske partier. Det lar presidenten svekke parlamentariske partier og favorisere enkeltmandats-parlamentsmedlemmer.

– Også, uansett hvilket valgsystem som blir vedtatt, er det presidenten som utnevner lederen og andre medlemmer av den sentrale valgkommisjonen. Ettersom disse personene til syvende og sist teller stemmene, kan valgresultatet lett manipuleres.

Alzhanov kaller de foreslåtte reformene en «demokratisk farse» og oppfordrer nordmenn til å være kritiske til de foreslåtte endringene i Kasakhstans politiske system:

– De ønsker å selge reformene til det internasjonale samfunnet som fremgang og fremskritt mot demokratisering, spesielt etter de brutale drapene på minst 230 demonstranter i januar. De prøver altså å roe ned ting og forbedre bildet av regimet i utlandet ved å si at de tar skritt mot økt demokratisering, men de lyver. De ønsker bare å fortsette det undertrykkende politiske systemet som Nazarbayev bygde – et sterkt konsolidert autokrati med overdreven makt i hendene på presidenten – på plass.

– Dessverre ansetter den kasakhiske regjeringen PR-konsulenter som råder dem til å henvende seg til institusjoner og kontakte journalister direkte i Vesten, for å fremstille Kasakhstan som det beste valget blant bare dårlige alternativer. De prøver i realiteten å minimere vestlig kritikk mot regimet ved å legge frem en fortelling om at den politiske situasjonen er i bedring i landet.

– De hevder dermed at ting ikke er så ille som andre sammenlignbare stater i regionen, slik at Vesten vil fortsette å håndtere regimet, uten å ta opp spørsmål som menneskerettighetsbrudd, mangel på demokratisk reformfremgang og slike ting. Siden vestlige land har viktige interesser i Kasakhstan – spesielt med hensyn til tilgang til olje, gass og andre mineralressurser – virker det som det internasjonale samfunnet er klar til å kjøpe denne fortellingen om at Kasakhstan går fremover, men landet gjør ikke det. Det er slik flertallet av det kasakhiske politiske dissidentsamfunnet føler det.

– Deler folk flest i Kasakhstan denne oppfatningen?

– De som er uavhengige, ja, men ikke alle, gitt regimets natur. Når et politisk regime har nok økonomiske ressurser – slik den kasakhiske regjeringen har – kan det lett påvirke meningen til politiske aktivister og diasporasamfunnet. Men de fleste i Kasakhstan er rasende over dagens situasjon i landet. Det er derfor folk tok til gatene i januar.

– Den nylige volden i Almaty er andre gang i vår historie som en uavhengig stat at regjeringen drevet med massedrap på sivile. Forrige gang var volden mot de protesterende oljearbeiderne i den vestlige av landet i 2011 i byen Zhanaozen. Så da regjeringen ga ordre om å skyte i januar, visste hele regimet nøyaktig hva som ville skje.

– Noen hevder folk at president Tokayev utnyttet situasjonen for å rense systemet for sine politiske rivaler – restene av Nazarbayev-lojalistene i regimet. Hva mener du om dette argumentet?

– President Tokayev utnyttet virkelig situasjonen for å fjerne familiemedlemmene til den gamle presidenten Nazarbayev fra maktposisjoner. Med all den akkumulerte rikdommen som de har på bankkontoene sine, utgjør de en stor potensiell trussel mot Tokayevs regime. Men det er ikke derfor volden brøt ut i utgangspunktet.

– Den startet fordi regjeringen bevisst infiltrerte demonstrantene og begynte å eskalere situasjonen. Ved å gjøre de politiske demonstrasjonene voldelige, hadde de en forsvarlig grunn til å bruke dødelige våpen mot demonstrantene, ved å stemple dem som terrorister og voldelige kjeltringer. Mens hundrevis av demonstranter mistet livet, ble svært få politifolk drept.

– Demonstrantene var vanlige mennesker og jeg var blant dem fra demonstrasjonene startet og frem til volden brøt ut på hovedtorget i Almaty. Vi var til stede i rundt 20 timer under hele episoden – i løpet av kvelden, natten og morgenen dagen etter – så vi kunne observere hvordan hele situasjonen utviklet seg.

Alzhanov erkjenner at han ikke har hele bildet, og at det fortsatt er mange ting som er vanskelige å forklare. Han etterlyser derfor en grundig uavhengig etterforskning for å komme til bunns i akkurat hva som skjedde under de tragiske hendelsene i januar:

– Da alt dette startet 4. januar, var det et stort antall politistyrker og opprørspoliti til stede på hovedtorget i Almaty. Men den 5. januar om morgenen var en stor del av opprørspolitiet forsvunnet fra byen, noe som i bunn og grunn tillot folk å gå til torget og herje. I betydelig lavere antall enn dagen før begynte de å engasjere seg ivoldelige aktiviteter, som å brenne bygninger – presidentens administrasjon og byens hovedpolitistasjon – og skyte som gale med maskingevær og andre håndvåpen.

– Litt senere dukket det opp noen demonstranter på flyplassen i Almaty uten noen forklaring. Én time etter det viste president Tokayev seg på TV og uttalte at et pågående terrorangrep – som involverte minst 20.000 individer – fant sted. Det var etter denne hendelsen at han kalte inn russerne og ga ordren om å skyte mot demonstrantene.

– Men alle menneskene – inkludert alle uavhengige journalister som jeg vet var der – så ikke engang det minste tegn til terrorister blant demonstrantene. Så dagen etter dukket demonstrantene opp igjen i gatene med et stort banner hvor det stod «Vi er ikke terrorister». Det var i dette øyeblikket at de militære styrkene begynte å skyte på dem, uten advarsel eller forklaring.

– Dette er grunnen til at vi trenger en uavhengig minutt-for-minutt-etterforskning for å komme til bunns i nøyaktig hva som skjedde. Folket i Kasakhstan stoler ikke på historien regjeringen legger frem, fordi de aldri så noen terrorister blant demonstrantene. Mer enn 230 mennesker ble drept, men ingen av dem var terrorister. Vi har ikke sett en eneste kropp av en terrorist – kun sivile. Nå, over fem måneder etter hendelsene i januar, vet vi fortsatt ikke navnene på de drepte demonstrantene. Regjeringen er ikke villig til å publisere dem.

– Den kasakhiske regjeringen insisterer på at det var islamistiske terrorister blant demonstrantene. Avviser du denne påstanden fullstendig?

– Det var ingen terrorister blant demonstrantene, bare vanlige mennesker. Når det er sagt, er det viktig å ta hensyn til at Kasakhstan offisielt er et muslimsk land. Noen borgere er altså tilhengere av islam, og kler seg med tradisjonelt islamsk antrekk og har langt skjegg. Men å være en troende og en konservativ tilhenger av islam gjør deg ikke til en terrorist.

– I denne forbindelsen prøver den kasakhiske regjeringen å fremstille konservative muslimer som terrorister for å rettferdiggjøre deres undertrykkelse, men de var bare vanlige demonstranter. Det var heller ingen utenlandske terrorister blant demonstrantene. Mange av oss – hovedsakelig unge mennesker – var på torget og observerte hendelsene mens de utfoldet seg, og vi så ikke en eneste islamistisk terrorist.

– Hva med media? For å ha et åpent samfunn og mer demokratisk samfunn, må det finnes en uavhengig media. Vil det bli en liberalisering av medielandskapet i Kasakhstan?

– Alle kasakhiske medier kontrolleres – indirekte eller direkte – av regjeringen, og det er to store medieselskap. En av dem er kontrollert av regjeringspartiet (Nur Media), og det er en rekke medier som er partipolitiske til det regjerende partiet. Og så finnes det statlige medier, samt noen få mindre medier, som er private, men alle er kontrollert av myndighetene.

– Når det er sagt, er det nå mulig å åpne et slags «kvasi-media» på internett i Kasakhstan. Private borgere står relativt fritt til å etablere medier som kan fungere innenfor rammeverket til sosiale medier – såkalte «Instagram-nyheter». De kan ansette noen journalister og ha en nyhetsside, og fungere som et magasin eller en avis.

– I denne sammenhengen er det en viss måte man kan være kritisk til den regjerende eliten, men hvis man kritiserer presidenten ved å si at han eller familien hans er korrupte, kan man komme i store problemer. Videre er det nesten umulig å åpne frie og uavhengige TV-kanaler eller radiostasjoner som er kritiske til den kasakhiske regjeringen.

– Frykter du for din egen sikkerhet når du uttaler deg mot regjeringen på denne måten?

– Etter at politiet begynte å skyte mot demonstrantene i januar og regjeringen stengte internett, fryktet jeg for min sikkerhet og bestemte meg for å flykte til Kirgisistan inntil videre, men jeg har nå nylig kommet tilbake til min hjemby Almaty. På den tiden var det veldig farlig for regime- og meningsmotstandere som meg selv, grunnet menneskene som jeg var sammen med på torget. En av dem var Zhanbolat Mamay, som er lederen av det viktigste opposisjonspartiet, Det demokratiske partiet, som er en uregistrert politisk enhet, fordi opposisjonelle politiske partier ikke lovlig kan registrere seg i Kasakhstan.

– Den kasakhiske regjeringen hevdet at han spredte falsk informasjon som førte til politisk ustabilitet, så han ble varetektsfengslet. Jeg var redd for at det samme kunne skje med meg og mine kollegaer – rundt 35 unge mennesker i trettiårene. Vi oppfordret folket til å delta i protestene mot myndighetene, så det var veldig farlig for oss å forbli i Kasakhstan. Men nå ser det ut til at vi ikke er under direkte trussel, men det er fortsatt ikke trygt for oss å gi uttrykk for vår motstand mot regjeringen.

– Du kritiserer den kasakhiske regjeringen hardt nå. Kunne du ha kommet med slike kommentarer under regjeringen til den forrige presidenten Nazarbayev? Regjeringen insisterer også på at den vil tillate politiske samlinger. Kan du kommentere det?

– Kasakhstan er ikke Nord-Korea. Selvfølgelig kan man kritisere regjeringen, men hvis folk går ut i gatene for å delta i en politisk protest, så vil de bli arrestert. Det er ikke sant at regjeringen vil tillate reelle politiske samlinger og tolerere store demonstrasjoner. Internasjonale menneskerettighetsorganisasjoner og eksperter – som Amnesty International – vil komme med den samme konklusjonen.

– Regjeringen trikser også med denne loven på en semantisk måte. Før måtte kasakhiske borgere få tillatelse for å organisere protester. Nå leker de bare med ordet «tillatelse» ved å endre det til «informere». Men hvis folk ønsker å gå ut i gatene for å protestere, forblir loven den samme, og de vil bli arrestert med mindre de strengt følger regjeringens mandat for slike aktiviteter.

– Regjeringen har kun identifisert tre isolerte steder hvor folk kan protestere på en lovlig måte i Almaty. Ett sted er en park langt unna sentrum, ett annet er i en park nært sentrum. Hva er vitsen med å protestere blant trærne? Ingen kommer til å se deg. Det tredje stedet er et lite torg – Valikhanov-plassen – i sentrum av byen, men det er omgitt av høye bygninger, noe som gjør det upraktisk for å holde store protester.

– Tanken med denne loven er å isolere og begrense potensielle protester til geografisk begrensede steder, slik at det er lettere å kontrollere demonstrantene. Så hvis folk deltar på demonstrasjoner på ikke-tildelte steder eller uten å informere regjeringen på forhånd, vil denne loven gjøre det lettere for myndighetene å arrestere eller anholde dem.

– Hva vil du gjøre i folkeavstemningen? Vil du stemme, eller vil du avstå?

– Selve folkeavstemningen er ikke gjennomsiktig, ettersom regjeringen kontrollerer den sentrale valgkommisjonen. Vi vil derfor prøve å forstyrre den ved å gå over dit og kreve at spørsmålet om folkeavstemningen endres. Vi vil prøve å mobilisere folket og foreslå at vi fullstendig endrer det politiske systemet i Kasakhstan.

– Vi vil gå inn for å vedta en helt ny grunnlov som vil gå bort fra presidentmodellen og i stedet være basert på et rent parlamentarisk system. Før kunngjøringen av reformpakken har vi tatt til orde for å avskaffe overhuset fullstendig, fordi kammeret ble skapt av den tidligere presidenten Nazarbayev – utelukkende for å kontrollere den lovgivende forsamlingen. Disse forholdene vil fortsette selv om de nye reformene blir vedtatt.

– Det gir derfor ingen mening å stemme, for denne folkeavstemningen er en spøk! Regjeringen kontrollerer valgkommisjonen, slik at de kan gjøre resultatet av folkeavstemningen til akkurat hva de vil. Ingen i Kasakhstan stoler på dem, og resultatet av utfallet vil ikke være legitimt i øynene til de fleste kasakhiske borgere.

