annonse

annonse

Dr. Salomo King, professor og spesialist på massepsykoser ved University of Common Sense, har fått i oppdrag å forske på barn og ungdoms evne til kritisk tenkning.

Forskningsoppdraget tar utgangspunkt i det klimarealister omtaler som «massehysteriet» rundt endringer i globalt klima, og spådommene om en global klimakatastrofe innen få år.

King vil undersøke om de unge har kunnskap og evne til å tenke kritisk om katastrofespådommene, og om de som fremfører dem.

annonse

King ønsker først å se på hva de unge vet om tidligere tiders spådommer. Vet de at det til alle tider har vært såkalte eksperter som har spådd verdens undergang innen 10 år på grunn av hungersnød, overbefolkning, atomkrig, sur nedbør, ny istid osv., og at alle tok feil. Og vet de unge at norske politikere en gang for 40-50 år siden satte seg som mål at lille Norge skulle bli en humanitær stormakt. Vi ble landet som brukte mest på U-hjelp, fant ut at det var en god ide å flytte hundretusener av innbyggere fra Afrika og Midtøsten til Norge, tok på seg rollen som global fredsmekler, og endelig har satt seg som mål å lede verden inn i en grønn revolusjon.

Les også: Medieforsker hevder konspirasjonsmiljøene innen hovedstrømsmediene må tas mer på alvor

De unge er nødt til å spørre seg om verden har blitt et bedre sted fordi norske politikere har brukt hundrevis av milliarder av fellesskapets midler på dette, eller om pengene kunne blitt brukt på en bedre måte i Norge.

annonse

King ønsker å finne ut hvor stor vekt de unge legger på rasjonelle argumenter og hvor mye vekt de legger argumenter som appellerer til følelser, som katastrofefrykt, druknende isbjørner, ønske om å redde verden eller gjøre noe meningsfullt.

King ønsker å utfordre de unge: Og så håper han å finne at de unge stoler på sin sunne fornuft.

Hva tror du han kommer til å finne?

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474