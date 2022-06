annonse

annonse

Et flertall på Stortinget støtter en strengere innvandringspolitikk. Det mener Vårt Land er urovekkende.

– Det er en urovekkende utvikling. Det siste Norge trenger er en strammere asyl- og flyktningpolitikk i en verden preget av krig, konflikt, miljøkatastrofer, klimaendringer og matmangel, skriver Vårt Land i en leder, og siterer fra en organisasjon:

Generalsekretær Pål Nesse i Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) kaller utviklingen for et dystert varsel. Han mener det har skjedd en generell innstramming av asylpolitikken de seneste årene.

annonse

Les også: Redaktør: Frp er mer nedrig enn krigsprofitører (+)

Vårt Land hevder det rett og slett pinlig at vi har politikere som ønsker å stramme inn asyl- og flyktningpolitikken i en slik situasjon. Men det er bare SV, Rødt, KrF og Miljøpartiet De Grønne som vil mykne og de har kun 35 representanter i Stortinget. Mens det er 133 som heller vil ha en stram innvandringspolitikk.

– Nesse tror flere av partiene er i utakt med egne velgere når det kommer til holdningene til flyktninger og asylsøkere. Det har han nok helt rett i. Generelt er det en mye større velvilje for en mildere politikk på feltet enn den som faktisk føres. De store partiene har et særskilt ansvar for å føre en human og raus flyktning- og asylpolitikk, mener Vårt Land.

annonse

Les også: SV vil gi «papirløse» gratis helsetjenester: – En naiv og snillistisk politikk (+)

Velferdsmigranter

– Nei, en strengere innvandrings- og integreringspolitikk er noe av det første vi trenger, sier Erlend Wiborg til Resett.

Wiborg sitter på Stortinget for Frp og er innvandringspolitisk talsperson. Han mener at dagens naive innvandringspolitikk fungerer åpenbart ikke. Den koster norske skattebetalere enormt mange milliarder kroner og bidrar ikke til å hjelpe personer som reelt sett er på flukt. De som kommer er i stor grad velferdsmigranter som vi også i altfor liten grad klarer å integrere i samfunnet.

– Innvandrings- og integreringspolitikken bør derfor strammes betydelig inn. Hovedregelen bør være at folk får hjelp i sine nærområder, understreker han.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474