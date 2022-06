annonse

annonse

Ada Lassen-Urdahl i Færder Arbeiderparti mener at delt toalett for både jenter og gutter vil lære unge mennesker å ha respekt og vise hensyn overfor hverandre.

– Det er mange fordeler ved at jenter og gutter bruker de samme toalettene. Én viktig fordel er inkludering. Ikke alle identifiserer seg som enten jente eller gutt, og derfor mener jeg det er viktig at vi gjør noen bevisste valg framover. Ett toalett for alle burde være hovedpraksisen i kommunen – ikke unntaket, sier Lassen-Urdahl til Østlandsposten, og legger til:

– Jeg ser at det kan være utfordringer knyttet til puberteten, og følelsene som kommer med den, men realiteten er at de vil møte på situasjoner i livet hvor det ikke er delte jente- og guttetoaletter. Det er situasjoner som det kan være nyttig å bli forberedt på allerede på skolen.

annonse

Les også: Forsvarer kjønnsnøytral professor-tittel: – Treffende for hens kjønnstilhørighet (+)

Lassen-Urdahl har selv gått på skole i Færder hvor det var ett toalett for alle, og har aldri tenkt over det som noe problem. Å ha ett samlet toalett er ikke en ny praksis, men hun tenker det er viktig at vi tar stilling i debatten nå som det bygges nye skoler i kommunen.

Det skal stemmes over et forslag fra henne i hovedutvalget for oppvekst, om åpne toaletter for alle, hvor man ikke skiller mellom gutte- og jentetoaletter.

annonse

– Jeg er spent, og håper at forslaget mitt får flertall. Men jeg regner med at det vil bli debatt, sier hun.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474