Real Madrids stjernespiss Karim Benzema har valgt å trekke anken på en dom for utpressingsforsøk. Dermed står dommen på ett års betinget fengsel.

Benzema ble i november i fjor dømt i fransk rett for utpressingsforsøk på daværende landslagskamerat Mathieu Valbuena. En sexvideo på Valbuenas telefon ble brukt som middel. I tillegg til dommen på ett års betinget fengsel må han også betale en bot på rundt 750.000 kroner.

Fire andre menn var også tiltalt i saken, blant annet Mustapha Zouaoui, som har innrømmet å ha stått bak.

– Jeg ber om unnskyldning av hele mitt hjerte, sa han i retten i november i fjor.

Fransk rett mente at Benzema hjalp utpressere til å komme i kontakt med Valbuena for å presse ham for penger. Real Madrid-stjernen har hele tiden nektet skyld.

Anken vil bli bekreftet offisielt tirsdag.

– Utmattet

I etterkant av dommen gjorde Benzema det klart at han ville anke, men etter Frankrikes 1-2-tap for Danmark i nasjonsligaen fredag kunne hans advokat Hugues Vigier opplyse at han trekker den.

Spisstjernen føler seg «utmattet» av situasjonen.

– Det er en juridisk sannhet, men det er ikke virkeligheten, sa Huguer til L’Equipe.

Ville hjelpe

Den delikate saken strekker seg tilbake til 2015, og er blitt døpt «sexvideo-saken». Den gang spilte Benzema og Valbuena sammen på det franske landslaget.

Benzema har innrømmet å ha tatt kontakt med Valbuena på en landslagssamling i oktober 2015, men han har hele tiden hevdet at det var for å hjelpe Valbuena ut av situasjonen.

Det ble han aldri trodd på i retten, selv om han selv aldri var til stede under rettssaken.

Tidligere i år gjorde Benzema comeback for Frankrike etter å ha stått utenfor i fem og et halvt år.

