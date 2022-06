annonse

Noen av Resetts lesere har sikkert fått med seg litt av kontroversene rundt den venstresosialistiske riksdagsrepresentanten Amineh Kakabaveh, i kjølvannet av Sveriges medlemssøknad til NATO og Tyrkias reaksjoner.

Litt bakgrunn:

Den radikale sosialisten Kakabaveh (52), er opprinnelig iransk kurder, og har vært Peshmerga (kurdisk) soldat i Irak og Iran. Hun kom til Sverige som kvoteflykting i begynnelsen av 1990-årene.

Kakabaveh har vært riksdagsledamot siden 2008. Hun har bakgrunn fra Vänsterpartiet, men ble i praksis ekskludert av dette partiet, da de blant annet ikke ville akseptere hennes problematisering av æresvold, kvinneundertrykkelse og sosial kontroll i hovedsak muslimske miljøer.

Kakabaveh opererer nå som såkalt politisk uavhengig, og regnes for å være den som står lengst til venstre i Riksdagen. Hun er også leder for organisasjonen «Varken hora eller kuvad» som arbeider mot æreskultur og kvinneundertrykkelse.

Hun sitter nå på vippeposisjon i Riksdagen. Magdalena Andersson var avhengig av hennes støtte for å bli tolerert som statsminister. I denne forbindelse ble det inngått en avtale mellom Socialdemokraterna og Kakabaveh i ni punkter. Det mest oppsiktsvekkende var likevel som en del av denne oppgjørelsen av avtale mellom Socialdemokraterna og Kakabaveh om et fordypende samarbeid med det kommunistiske syrisk-kurdiske partiet PYD. Ikke minst finansiell støtte. Dette partiet er terrorstemplet av blant annet Tyrkia, men ikke av EU og USA.

Tyrkia og Erdogan reagerer:

Tyrkias islamistiske President, Erdogan, mener at PYD er en del av eller samarbeider med den kurdisk kommunistiske terrororganisasjonen PKK. Denne (PKK) er terrorstemplet av både USA og EU samt naturligvis Tyrkia. PYD har en militær gren i YPG, som mange vet også har vært helt sentrale i bakkekampene mot IS under krigen i Syria og Irak. Erdogans påstand om at PYD er en del av eller samarbeider med PKK, tilbakevises av PYD representant i Sverige, Shiyar Ali. Han har uttalt til TT at det «absolutt ikke er samme gruppe». Men, i henhold til Nyheter24.se, avviser Aron Lund ved Totalförsvarets forskningsinstitut dette. Han er spesialist i Syria/Midt-Østen forhold, og mener de må «betraktes som en del av samme bevegelse».

Etter Sveriges søknad om NATO medlemskap, har som kjent Tyrkia ved President Erdogan, Utenriksminister Cavusoglu og i tillegg ambassadør i Sverige, Emre Yunt, blåst ut om Sveriges støtte til kurdiske aktører samt Regjeringen, Utenriksminister Ann Linde og andre enkeltpolitikere direkte. Ambassadør Emre Yunt krevde i et intervju med TT 20. mai blant annet at Kakabaveh må utleveres til Tyrkia. Dette ble senere noe moderert.

Den tyrkiske ambassadøren i Norge, Corman, var heller ikke tilbakeholden og hevdet i et intervju med VG 20.mai at Norge sammen med Sverige er en «trygg havn» for terrorister. VG påstår imidlertid i samme artikkel at Sverige og Norge ikke har terrorklasset PKK. Dette er ikke riktig når det gjelder Sverige. EU har klasset PKK som en terrororganisasjon, og Sverige er en del av EU. Vänsterpartiet har derimot i en tidligere partikongress, foreslått å deklassifisere PKK som terrororganisasjon, riktignok mot partiledelsens stemmer.

Kritikk av avtalen mellom S og Kakabaveh:

Om vi skrur tiden tilbake til november/desember i fjor, etter forhandlingene mellom S og Kakabaveh, var det ikke mangel på advarsler om avtalen som ble inngått. Den borgerlige influenser og Podcastvert, Rebecca Weidmo Uvell, problematiserte dette på sin blogg:

– Kommunistiske YPG jubler garantert over den generøse gaven «sossarna» kjøpte (1) en stemme for i statsministeravstemingen. Selv mener jeg det er tragisk at de ikke engang skjemmes, at dette grenser til korrupsjon og åpent kjøpe stemmer, men så kommer jeg på at det er jo slik politikk fungerer.

SD-leder Jimmie Åkesson advarte også kraftig. I et intervju med SVT 29. november i fjor uttalte Åkesson: – Det er naturligvis ikke en kurdisk kommunist som skal avgjøre hvem som skal være Sveriges statsminister, det er det svenske folket som skal. Han problematiserte koblingen mellom PYD og PKK, og at støtten til PYD kan påvirke svensk utenrikspolitikk. (Åkessons ordvalg falt ikke i god jord hos enkelte kommentatorer i mediene).

Regjeringen i skvis:

I kjølvannet av NATO-søknaden og reaksjonene samt truslene fra Tyrkia om å ikke godkjenne denne, har oppmerksomheten rundt Amineh Kakabaveh og hennes avtale med Socialdemokraterna fått en ny dimensjon. Hun har truet med å trekke tilbake støtten til Regjeringen, da hun mener at Regjeringen ikke fullfører den tidligere avtalen. Deretter har Socialdemokraterna sagt at avtalen ligger fast. Ikke bare S-regjeringen, men hele Sverige har kommet i skvis mellom et politisk ytterpunkt som mange mener først og fremst er en kurdisk aktivist og islamistregimet i Ankara. Det er tilsynelatende med på å vanskeliggjøre eller i beste fall forsinke prosessen. For ikke å snakke om regjeringens reviderte budsjett (vårbudget) som riksdagen skal debattere og beslutte over i juni. Om Kakabaveh skulle avstå fra å stemme (ikke trolig, men likevel en liten mulighet), blir det sannsynligvis 174-174 og dermed i ytterste fall loddtrekning mellom S-regjeringens budsjett og opposisjonsbudsjett. Ref. Riksdagsordning kap.11 -paragrafene 11 og 12 (2014). I så fall en bemerkelsesverdig situasjon.

Kraftige advarsler fra SD’s Henrik Vinge:

Nå er det ikke bare snakk om korrupsjonsanklager, men også påpekninger av dette som en sikkerhetsrisiko. Åkessons høyre hånd, Henrik Vinge (Gruppeleder for SD i riksdagen) holdt ikke igjen under et nylig oppsiktsvekkende intervju med kanalen Riks. Her er noe av det Vinge dro til med:

– Det handler om en person som driver kurdiske interesser og vil ha et fritt Kursdistan. Hun bruker sin riksdagsplass som hun har fått fra Vänsterpartiet til å utpresse den svenske regjeringen, slik at viktige svenske saker risikerer å ikke bli behandlet eller at Sverige ikke kan virke for sine interesser om man samtidig ikke kan virke for de kurdiske. Det hun sier er at vi (=Sverige) må stå opp for Kurdistans sak for at for at hun skal gå med på beslutninger som Sverige kan beslutte.

Vinge fortsatte:

– Det er ytterst uansvarlig av Statsministeren å ha med Amineh Kakabaveh som nødvendig regjeringsunderlag. Hun tenker ikke å bry seg om sakspørsmål, hun bryr seg om kurdiske interesser. Og dette kommer vi å se mer av. Det som hender nå rundt om i Sverige, vi vil få se mer av i valget. Mengder av personer kommer å bli krysset inn i Riksdagen på grunn av personvalgsystemet. De kommer å bli krysset inn av sine «landsmenn». Somaliere i visse områder kommer å krysse av for somaliere. Muslimer i visse områder for muslimer. Vi kommer å se mer av dette i det kommende valget. Socialdemokraterna kommer tror jeg til å forhandle med disse og kjøpe etniske stemmer. Man kommer å kompromisse med islamistene.

– Hun er ikke en svensk politker, men en kurdistansk politiker, sa Vinge til Riks.

Vinge uttrykte også i dette intervjuet kraftig kritikk av mediene, som han mener ikke har adressert og problematisert disse forholdene.

Kakabaveh i Riksdagen og så videre

I lys av Vinge’s uttalelser, er det interessant å gå nærmere inn i hva denne riksdagsledamot har arbeidet for i Sveriges Riksdag de seneste årene. I interpellationsdebatter (tilsvarende spørretime i Stortinget) og motioner (tilsvarende representantsforslag) er det ganske gjennomgående to områder, som allerede nevnt som går igjen: Kurdernes sak og hedersproblematikken. Det siste innbefatter også forbud mot religiøse symboler som blant annet hijab i skole og barnehager, der Kakabaveh er en pådriver.

For øvrig er hun en innbitt motstander av svensk NATO medlemskap, og vil ha en tilbakekallelse av den svenske søknaden. Til TV4 31. mai, viser hun til despoten Erdogan, men dette stikker jo langt dypere.

Kampen mot hedersvold, sosial kontroll og religiøse symboler:

Amineh Kakabaveh har vært den mest aktive og fremste pådriver i Sveriges Riksdag i den essentielle kampen mot hederskulturen i særlig muslimske, men også andre religiøse miljøer som er et omfattende problem i Sverige. Hun har adressert de underliggende problemene ganske direkte (etter svenske forhold). Hennes aktiviteter på dette viktige området ble motarbeidet av Vänsterpartiet, og var slik vi har forstått det en viktig grunn til den utfrysning hun ble utsatt for og som endte med skilsmisse. I Senest i en debattartikkel i Expressen 25. april. Her går hun sterkt i rette med V. Dette partiet er søsterparti til SV i Norge. I Sverige, er flere av de fremste islamkritikere enten tilhørende eller har fortid i den radikale venstresiden. Gjerne langt ut.

Den bisarre situasjon som har oppstått og det spill som nå foregår reiser en rekke spørsmål og problemstillinger. Her er en del eksempler på dette:

Hvorfor inngikk Socialdemokraterna en sterkt tvilsom avtale med en så spesiell politisk ytterkant som Kakabaveh? Det ville vært en bombe om Kakabaveh ville ha bidratt til en Kristersson-regjering, og dermed vært et hinder for Sveriges 1. kvinnelige Statsminister. Og, i tilfelle nyvalg, ville Kakabaveh ikke blitt innvalgt igjen.

Finnes det ingen grense for maktkorrumpering for det svenske regjeringspartiet?

Er det riktig som Weidmo Uvell har antydet at denne type hestehandler er normale i toppolitikken?

Uavhengig av den senere diskusjon og forhold rundt NATO, hvordan kan et ansvarlig regjeringsparti inngå en avtale med en aktør som PYD (og YPG) som mange mener har et samrøre med en terrorstemplet aktør?

Hvorfor ble ikke støtteavtalen med Kakabaveh samt den korresponderende spessifike avtalen med PYD problematisert på riktig i svensk presse inkl. Public service (SR/SVT/UR)?

Var mediene så desperate etter å understøtte ideologiske likesinnede og få på plass Sveriges første kvinnelige statsminister, at alle kritiske blikk ble fullstendig kompromittert?

Hva er det konkret som har hendt i samarbeidet med PYK /YPG i tiden som har gått, og hvor mye penger er overført, og har regjeringen noen kontroll over hva pengene har gått til?

Hva kommer S til å gjøre nå i den bisarre skvisen mellom Erdogan og Kakabaveh? Får det svenske folk transparens fra Regjeringen i den videre prosess? Hva har Regjeringen tenkt å gi etter for til Erdogan vs Kakabaveh?

Personvalgsystemet i Sverige gir muligheter for å krysse inn kandidater som ellers sannsynligvis ikke vil komme inn. Vil Vinge få rett i sine advarsler og antagelser?

Med bakgrunn i Kakabaveh’s engasjement mot hedersvold, hvorfor stilte hun ikke enda tøffere krav mot S når hun først forlangte en skriftlig avtale?

Hvorfor snakkes det om islamisme og ikke islam i debatten om hedersvold/hedersundertrykkelse?

Hvorfor har ikke den konservative blokken (M/SD/KD) vært mer proaktive i Riksdagen i hedersrelaterte saker?

Hvorfor problematiserer ikke mediene (MSM) Vänsterpartiets motvilje mot og å røre ved den omfattende ukulturen og problemene med hedersvold og sosial kontroll og de underliggende forhold som legger til rette for denne ukulturen?

V ligger nok politisk nærmere Rødt enn SV, men er like fullt SV’s søsterparti. Hvorfor har SV et slikt ytterliggående parti som søsterparti, og hvorfor har ikke SV blitt konfrontert med dette.

Hvordan er det mulig at et nasjonalbudsjett kan i ytterste fall avgjøres ved loddtrekning?

Hvorfor denne stadige unnfallenhet fra Vesten overfor islamistregimet i Ankara?

Når dette skrives, har S-Regjeringen nettopp bekreftet at en ny lov mot hedersundertrykkelse treder i kraft fra 1. juni. Hvorvidt dette er en del av Socialdemoktaterna’s valgkamp, eller en del av avtalen med Kakabaveh er vanskelig å si, men mange vil mene det er for lite, for sent.

Resett har kontaktet Amineh Kakabaveh og forespurt om intervju, men foreløpig ikke fått svar på vår henvendelse.

