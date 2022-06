annonse

Feminist Christina Ellingsen skrev på Twitter at det bare er jenter og kvinner som er kvinner, menn kan aldri bli kvinner – menn kan ikke være lesbiske – og en mann kan ikke bli mor.

For dette måtte hun torsdag 2. juni møte til avhør hos politiet i Oslo, mistenkt for diskriminerende eller hatefulle ytringer, skriver Norge IDAG.

Den som har anmeldt Ellingsen er Christine Marie Jentoft, født mann, men definerer seg nå som lesbisk kvinne.

Jentofts anmeldelse ble ifølge Ellingsen levert til politiet 14. januar i år, noe som var to uker før de to møttes i Debatten på NRK.

Ellingsen fikk vite 1. juni at anmeldelsen er utvidet til å omfatte ordskiftet også i NRK-programmet.

Der gjentok Ellingsen, som er kvinnesaksaktivist, feminist og leder for den norske avdelingen av WDI – Women’s Declaration International, sin mening om at menn ikke kan bli kvinner.

– Dette er bare en bekreftelse av biologiske fakta, sa hun, og la til:

– Du er mann. Du kan ikke være mor. Det er diskriminering mot kvinner.

FRI-rådgiver Christine Marie Jentoft, ble født som gutt og levde de første 20 årene av livet som gutt og mann. Og i løpet av den tiden ble Jentoft selv far til et barn.

Jentoft fikk så «kjønnsbekreftende behandling», som det heter, og lever nå som kvinne og mamma.

Jenny Klinge (Sp) som også var med i debatten sa:

– Det er kua som kalver, uansett hva oksen måtte føle seg som … Kjønn, biologi er det grunnleggende her. Også kan folk føle hva de vil, men vi kommer ikke bort fra at det er en kvinnekropp som føder ungen.

Jentoft svarte:

– Jeg er en kvinne. Det er mange menn som blir gravide. På samme måte som jeg kan være mamma. Så det går helt fint, uavhengig av hva Klinge tenker om det.

Ellingsen reagerer med sinne på at Jentoft under programmet allerede hadde anmeldt henne, men ikke sa noe om dette. Hun vil heller ikke omtale Jentoft i andre former enn som mann.

– Jentoft er jo dypt uærlig på Debatten. Han står på TV og sier at ingen benekter biologi, samtidig som han hevder at menn kan føde barn. Han påstår også at ingen burde kunne straffes for å kunne si at en mann er en mann. Ikke bare har han allerede på dette tidspunktet anmeldt meg til politiet for akkurat slike utsagn, men i nær fremtid kommer han også til å tilføye Debatten han står og sier disse tingene på, til anmeldelsen mot meg, sier hun.

Ellingsen hevder hun ikke har sagt noe annet enn det som er fakta.

– Jentoft er en mann som utgir seg for å være mange ting. Jeg tror ikke han er det han utgir seg for å være når han sier at ingen benekter biologi, samtidig som han politianmelder en kvinne som minner om at menn faktisk ikke kan være mødre.

Ellingsen har ingen forståelse for at det hun har skrevet og sagt på noen måte kan defineres som hatefulle ytringer.

– Hvis det er hatefullt, er den nye loven både kvinneforaktelig og homofobisk, svarer Christina Ellingsen.

Også Jenny Klinge ser på anmeldelsen med stor uro.

– Jeg mener det aldri kan bli straffbart å ytre seg i tråd med fakta og vitenskap. I toleransens navn skal vi nå tvinges til å si at menn kan føde barn og at kjønn ikke er medfødt. Men hvis dette utvikler seg og blir støttet av rettsapparatet i tillegg, får vi det stikk motsatte av et tolerant samfunn, mener hun.

