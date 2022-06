annonse

– Penger er makt, og makt skal fordeles.

– Den viktigste årsaken til at ulikhetene øker er at de rike blir rikere. Et mer omfordelende skattesystem er derfor avgjørende for å få ned forskjellene i Norge.

Slik resonnerer gjenvalgt LO-leder Peggy Hessen Følsvik overfor VG når hun skal forklare hvorfor nordmenn med høy formue bør betale mer i skatt.

– De rikeste har fått mer makt og penger, mens det er kuttet milliarder i ytelser og tjenester til vanlige folk, sier Følsvik, som hevder «de rikeste står i gjeld til vanlige folk».

– Det er payback-time. Nå skal vi ta de rike.

– Vi ser en kraftig økning i folk med store formuer. Vi er nå skremmende nok på nivå med Storbritannia og Frankrike i formuesulikhet, påstår Følsvik. Nå vil LO-lederen øke formuesskatten, men angivelig skjerme minstepensjonister.

Til slutt hevder Følsvik at nordmenn flest ikke har noen nevneverdig nettoformue på grunn av bolig-, studie- og ikke minst kredittgjeld.

– Nordmenn har verdensrekord i privatgjeld og verdensrekord i grunnformue. Gjelden har mange, men formuen er for de få. Dette er en tikkende bombe som alle som har lån i banken, og ikke mye penger på bok, bør være veldig opptatt av.

