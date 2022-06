annonse

Hun mener at med et pennestrøk i revidert budsjett kan Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV på Stortinget bidra til å sikre utbygging av T-bane til Fornebu.

– Men striden rundt Fornebubanen, har også vist at det er noe grunnleggende feil med måten staten prioriterer samferdselsprosjekter på i dette landet, skriver stortingsrepresentant Lan Marie Berg i Dagsavisen, og skylder på FrP.

– Det er på tide å ta et endelig oppgjør med Fremskrittspartiets innflytelse over norsk samferdsel, hvor motorveiprosjekter inn og på tvers av byene prioriteres foran kollektivløsninger som kommer alle innbyggerne til gode. Starten på denne snuoperasjonen bør komme de neste ukene når Stortinget skal behandle revidert statsbudsjett.

Lan Marie Berg skriver at staten har sagt at de bare vil dekke sin andel av kostnadene for Fornebubanen ut fra hva man antok at banen ville koste da investeringsbeslutningen ble tatt. Staten nekter altså å forholde seg til kostnadsøkninger.

Hun sier videre at MDG, Venstre og Rødt har gått sammen om et forslag til revidert om at staten skal finansiere 70 prosent av de store kollektivprosjektene i byene, og legge til grunn hva prosjektet faktisk koster.

Flår bilistene, og deretter skattebetalerne

– Skattebetalerne bør stille MDG og resten av rødingene som styrer Oslo til ansvar, for de ekstreme overskridelsene på Fornebubanen, sier Frank Sve til Resett.

Sve sitter i transport og kommunikasjonskomiteen for Frp, og sier at Lan Berg skal altså sende rekningen for MDG sin kompetanseløshet til skattebetalerne. Han mener at Fornebubanen er et brutalt bevis på at politikere som ikke har nødvendig verken innsikt eller kompetanse innen samferdsel, må holdes milevis vekk fra milliardprosjekt.

– Først skal MDG og rødingene flå bilistene, doble bompengene for å finansiere skandaleprosjektet Fornebubanen, for så deretter å straffe resten av skattebetalerne og befolkningen gjennom å prakke på kostnadene for slett arbeid fra MDG og co som liksom skal styre Oslo.

