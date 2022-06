annonse

annonse

Norske våpenforsyninger til Ukraina fortsetter uhemmet.

Defense-blog melder at det nylig har blitt offentliggjort bilder på nettet som viser norske M109A3GN 155 mm selvgående haubitser på en vei som angivelig skal være i Kyiv-regionen i Ukraina.

I tillegg finnes det videoopptak på sosiale medier av ukrainske soldater fra den 72. mekaniserte brigaden som trener på å bruke de nye M109A3GN 155 mm selvgående haubitsene.

annonse

M109A3GN er den norske versjonen av M109 selvdrevne haubitser, designet i USA tidlig på 1960-tallet. Kontinuerlig oppgradert og forbedret, er de fortsatt et potent våpen, som først og fremst anvendes av pansrede og mekaniserte infanteridivisjoner.

Ifølge noen rapporter, som en fra The Kyiv Independent, har Norge allerede donert 20 M109A3GN artillerisystemer til Ukraina.

Siden Russlands invasjon av nabolandet i vest, har Norge forsynt Ukraina med 4000 M72 lette antitankvåpen.

#Ukraine : A Ukrainian convoy was filmed passing by somewhere in #Kyiv Oblast – at least 4 recently donated M109A3GN 155mm self-propelled howitzers can be seen. pic.twitter.com/SlnX0g6gsy

Norwegian M109A3GN 155mm self-propelled howitzers are in #Ukraine! – here a Ukrainian soldier from the 72nd Mechanized Brigade filming what appears to be training with new howitzers. pic.twitter.com/smfmQCQbSZ

— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) June 1, 2022