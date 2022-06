annonse

En masterstudent skrev et leserinnlegg der hun helst ville ha professor Kristian Gundersen sparket – han hadde sagt noe positivt om psykolog Jordan Peterson.

– Vi burde ikke oversette «cancel culture» med kansellering, men med bannlysing. Det handler om å gjøre noen til paria, urørbar. Det er også slik at den «urene» smitter ved berøring, skriver professor Kristian Gundersen i Khrono.

– For oss som har prøvd å nøste opp en del kanselleringsforsøk er det dessuten nesten alltid elementer av fjæren som ble til fem høns. Og når først hønsene er manet fram, er det ikke politisk opportunt å befatte seg med realitetene, man kunne komme i skade for å tjene mørke krefter med sannheten.

Gundersen skriver at masterstudent i biologi Embla Imsets innlegg vanskelig kan forstås som annet enn et kanselleringsforsøk av ham:

«Hvis det er slik at Gundersen faktisk støtter uttalelsene fra [Jordan] Peterson jeg trekker frem i denne kronikken, vil jeg gå så langt som å si at det er svært problematisk at han er ansatt ved UiO og får undervise studenter.»

«Som en av Gundersens både tidligere og fremtidige studenter synes jeg det er svært ubehagelig og det gjør med [sic] utrygg å skulle bli undervist av han.»

– Hva gjør Imset utrygg? Tror hun jeg er en høyreekstrem terrorist, med bomber i biobygget? Det er jo slik vi bruker ordet «utrygg» på norsk. Jeg er klar over at begrepet safe spaces er laget som en overtalelsesdefinisjon blant LGBTQI-aktivister, men i likhet med Peterson nekter jeg å la noen kidnappe språket på denne måten.

Gundersen skriver videre at han ikke fant en eneste original henvisning til Peterson i Imsets innlegg. Hun henviser til presseoppslag som vinkler ham negativt, så han er ikke redd for å måtte selge hytta fordi lønnen uteblir. Men han trekker frem prosessen mot Øyvind Eikrem ved NTNU som et eksempel på manglende ytringsfrihet for akademikere.

– Jeg er glad jeg ikke har Curt Rice (NMBU) som rektor, eller rektoratet Anne Borg & Marit Reitan (NTNU) i min lederlinje. Etter min mening har disse vist «skadelige holdninger» til akademisk frihet. Ved disse institusjonene ville jeg følt meg litt, skal vi si – utrygg? sier professor Gundersen ved Universitetet i Oslo.

– Kristian Gundersen sier det mange ansatte tenker, men ikke våger si. Selv har jeg ingen illusjoner om ledelsen ved NTNU etter behandlingen av meg etter Resett-intervjuet i 2018. Ledelsen jobber systematisk imot reell ytringsfrihet, dessverre, sier Øyvind Eikrem i en kommentar til Resett.

