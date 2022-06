annonse

En katastrofal justisminister for Sverige.

Mistillitsforslaget mot justisminister Morgan Johansson (S) som ble reist i Riksdagen (av SDs Henrik Vinge) har allerede fått støtte fra de andre opposisjonspartiene. Centerpartiet har derimot som forventet avvist å støtte dette. Det medfører at det igjen blir den venstreradikale uavhengige representanten Amineh Kakabaveh som har den avgjørende stemmen. Og hun rører dette naturligvis sammen med regjeringens støtte til det kurdisk kommunistiske partiet PYK, som også berører NATO-søknaden.

Statsminister Magdalena Andersson (S) truer med at hele regjeringen avgår, om mistillitsforslaget mot Johansson får flertall. Jovisst, det er kort tid til neste valg. Og Sverige er i kritiske forhandlinger om NATO-medlemskap, og det er krig i Ukraina. Men, Expressen i sin overraskende leder 3. juni, karakteriserer den svenske statsministers reaksjon som hodeløst. Man kan bare holde med. Hun opererer inkonsekvent i forhold til en tidligere mistillit mot en statsråd om kollektiv avgang. Expressen skriver videre: – Men, i mange andre europeiske land hadde en minister med Morgan Johanssons politiske CV vært avsatt for lenge siden.

Under Johanssons tid som ansvarlig minister har en allerede dårlig trend nådd nye negative høyder. Det var også mistillitsforslag mot den svenske justisminister i 2019, støttet av M, SD og KD.

Bare i år har det vært 168 skyteepisoder til og med siste mai. (Mot 113 episoder for tilsvarende tid i fjor.) Herav 31 dødsskytinger (mot 17 for samme periode i fjor) og 42 skadede. Videre har det vært 90 sprengningsrelaterte saker, fordelt på forsøk, planleggelse eller detonering, ifølge Polisen.se.

– I henhold til Sveriges Radio begår hver 5 straffedømte kriminalitet under ventetiden for avstraffelse

Gjengkriminaliteten eskalerer kontinuerlig, klaner som kontrollerer bydeler, voldtektsepidemien fortsetter som før, biler brenner (senest i Trollhättan), oppklaringsprosenten til politiet er på et bunnivå, kriminelle asylsøkere blir ikke utvist, ungdomsrabatten og mengderabatten for kriminelle har ikke blitt tatt bort (de kriminelle klaner bruker ofte ungdommer i sin frontline da disse får lav eller ingen straff), bidragsjukset er omfattende, og de såkalte «fornedringsranene» har eskalert de senere år. Og alt det andre (innbrudd, tyverier, bedragerier etc.) som henlegges nærmest pr. automatikk.

Politiet har hverken ressurser, eller nødvendige virkemiddel til å stå imot. For mange erfarne polititjenestemenn må det være et mareritt å jobbe under slike forhold. Mange etterforskere av gjengrelaterte likvideringer viser seg å være ferskinger uten den nødvendige erfaring. Rettsvesenet henger ikke med, og strafferammene er altfor lave. Lange soningskøer. Det er en endeløs liste.

At denne minister fremdeles sitter i Regjeringen er et symbol for det totalhavari som har oppstått i den svenske kriminalpolitikken. I tillegg kommer den direkte villedende informasjon til riksdagen gitt av Morgan Johansson. Han har vært en «bortforklarings- og floskelmitraljøse» uten vilje og evne til identifisering og adressering av problemene. Og, kan man ikke det, vil man heller ikke kunne løse problemene.

Johansson sier til svenske medier 3. juni at mistillitsforslaget er uttrykk for desperasjon fra høyresiden på grunn av dårlige meningsmålinger. (Den siste målingen fra SCB, skal sies, var ikke bra for opposisjonen.)

Uansett er det en justisminister og Regjering som aldri har hatt vilje og evne til å erkjenne hvor skoen trykker; ikke minst den ansvarsløse asylinnvandringen, den kravløse integrasjonspolitikken og annet. Riktignok har Magdalena Andersson måtte erkjenne at den omfattende innvandringen er en årsak til problemene, og regjeringen nå i valgåret har plutselig endret retorikk og kommet med en del lover og lovforslag. Men det er aldeles for lite, aldeles for sent.

I Norge har to statsråder avgått siden regjeringsskiftet i fjor høst. Hadia Tajik (AP) og Odd Roger Enoksen (SP). Ikke direkte sammenlignbart med dette. Men begge disse var, uavhengig av ståsted, faglig kompetente statsråder sammenlignet med Morgan Johansson og flere av de andre svenske ministrene.

Avstemning i Riksdagen blir sannsynligvis neste uke.

