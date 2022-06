annonse

annonse

En vegetariansk flyktning fra Ukraina sliter med å finne et sted å bo.

I mars flyktet Oksana fra krigen i Ukraina til Storbritannia. Der har hun slitt med å finne seg et hjem.

Oksana spiser ikke kjøtt. Hun tåler heller ikke å se at folk spiser kjøtt. Derfor har det vært vanskelig å finne det riktige hjemmet.

annonse

I et intervju med BBC sier Oksana at det å være i samme rom med noen som spiser eller tilbereder kjøtt, er som å «se noen skjære opp et barn foran deg».

Kastet ut

Oksana knyttet forbindelser med veganere over hele verden da hun flyktet fra Ukraina. Hun ble tilbudt et sted å bo i Sør-Wales sammen med en venn og hans familie.

annonse

Men det ble ikke som hun forventet.

BBC skriver at hun plutselig ble bedt om å forlate hjemmet etter diskusjoner om veganisme og animalske biprodukter.

Traumatisert

Den britiske kringkasteren skriver at Oksana har prøvd å finne et hjem som dekker hennes behov, men at det er en utfordring.

– 6 prosent av Wales er veganere og sjansene mine er sannsynligvis under 1 prosent for at de vil ha meg inn, sier hun til BBC.

Oksana sier hun føler seg «traumatisert» av å se folk spise kjøtt.

Hun sier at hun vil bo i ethvert hjem hun blir tilbudt, men hun kan ikke dele kjøleskap med ikke-veganere, eller være på rommet når de lager mat eller spiser kjøtt-produkter.

– Jeg vil ha mitt eget kjøleskap jeg vil ha på rommet mitt, og jeg vil betale strømmen. Hvordan ville det vært for deg hvis noen skar et barn foran deg eller holdt kroppsdeler i kjøleskapet og du bare ser en hånd eller halvparten av ansiktet? Det er slik det føles for meg, sier hun.

annonse

Det er usikkert hvor veien videre ender for Oksana. Ifølge BBC bor hun for tiden på et Bed and Breakfast i Wales.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474