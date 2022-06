annonse

England ble møtt med pipekonsert før Nation League-kampen mot Ungarn da de gikk ned på kne i støtte til Black Lives Matter.

Kampen ble spilt i Ungarn og på tribunen var majoriteten av de rundt 30 000 tilskuerne barn.

Når Englands spillere gikk ned på kne startet pipekonserten. De ungarske spillerne sto oppreist.

Da fotballspillere først begynte å knele i 2020 ble det omtalt som en støttemarkering til Black Lives Matter i mediene.

Nå skriver mediene at det er en støttemarkering mot rasisme. Det var Black Lives Matter sine demonstranter som startet kneling-trending på sine demonstrasjoner i forbindelse med dødsfallet på George Floyd.

– Jeg har ingen aning hvorfor folk ønsker å bue denne gesten, sa England-manager Gareth Southgate etter kampen.

Kampen endte 1-0 til Ungarn.

Hungarian kids boo England players for taking the knee.

The game was played behind closed doors after FIFA & UEFA upheld allegations of racism. Tickets were given to children so the stadium wasn’t empty pic.twitter.com/PyLFczTshl

