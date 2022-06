annonse

Pride-markeringen skaper debatt flere steder i landet.

Juni er den såkalte Pride-måneden.

Homobevegelsens rettigheter markeres på flere skoler i Norge.

– Forskjellige kulturer

Men ikke alle er begeistret for Pride-markering på norske barneskoler.

Lokalavisen Eikerbladet skriver om en episode på en skole i Mjøndalen der flere barn ble hentet av foreldrene da Pride ble markert onsdag 1. juni.

Rektor Thore Ryghseter bekrefter Eikerbladet at det kom noen negative reaksjoner fra foreldre.

Rektoren sier ikke noe om etnisitet blant foreldrene som hentet barna.

Han innrømmer likevel at skolen har elever som kommer fra «forskjellige kulturer», og åpner nå for en navneendring slik at man i fremtiden ikke bruker ordet «Pride».

– Vi har mange forskjellige elever og mange forskjellige kulturer med ulikt syn og ulik bakgrunn. Det er kanskje ikke så lurt å bruke ordet Pride da det vil kunne tenkes veldig snevert, sier Ryghseter til Eikerbladet.

Ifølge lokalavisen skal Pride-markeringen har vart i cirka sju minutter. Markeringen bestod av «Bli-med»-dansen samt allsang av «Barn av regnbuen».

Ryghseter forteller at da de skulle markere Pride var det meningen å fremme viktigheten rundt mangfold, toleranse og respekt for alle mennesker.

Foreldrene som reagerte tolket Pride som at det var seksuell legning som var fokuset, men det er ifølge rektoren feil.

Bergen-skole nektet

Hendelsen på Mjøndalen kommer samtidig som en skole i Bergen fjernet et Pride-flagg som ble heist opp på skolens fellesområde.

Rektor ved skolen uttalte i et intervju med Bergensavisen at de ikke ønsket å feire Pride fordi de ikke støttet agendaen.

– Pride-bevegelsen har medvirket til viktig arbeid mot diskriminering, og hets rettet mot sårbare mennesker i samfunnet. Å jobbe for likeverd er godt.

– Samtidig er bevegelsen nært knyttet til organisasjonen FRI, som også har tydelig ståsted i samlivsspørsmål og for hva man ønsker å fremme av verdier rundt rammer for seksualitet, som det må være rom for å være uenig i. Vi som en kristen friskole støtter altså ikke alt det, het det i rektorens kunngjøring.

