Frp-politiker Per-Willy Amundsen spør om det skal det være straffbart å beskrive den objektive biologiske virkeligheten når det kommer til kjønn.

– Denne uken måtte kvinnesaksaktivist, Christina Ellingsen møte til avhør hos politiet i Oslo etter å ha uttalt seg om biologisk kjønn, skriver Per-Willy Amundsen i Nettavisen, og sier at FrP var imot dette:

– Stortingsflertallet valgte, mot FrPs sterke advarsler, å inkorporere «kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk» i den såkalte hatpratparagrafen. Resultatet er både anmeldelser, tiltale og dom mot ytringer som ikke bare har vært helt lovlige, men som egentlig bare stadfester en alminnelig felles virkelighetsbeskrivelse.

Nemlig at det biologisk sett kun finnes to kjønn, og at biologisk kjønn ikke endrer seg etter den subjektive identitetsoppfatningen.

Amundsen er leder av justiskomiteen på Stortinget, og sier at det finnes bare to kjønn og at biologisk kjønn ikke endrer seg etter den subjektive identitetsoppfatningen. Men nå risikerer man straff for å ytre biologiske sannheter. Han mener det er absurd, og at den stadige utvidelsen av «hatpratparagrafen» er en innskrenkelse av ytringsfriheten.

– Nylig ble kvinnesaksaktivisten Christina Ellingsen politianmeldt for å ytre at menn verken kan bli kvinner, jenter, lesbiske eller mødre, og at det verken finnes papirarbeid, kirurgiske inngrep eller tankemønstre som kan gjøre at hankjønn blir hunkjønn, skriver han, og legger til:

– Hun har vært inne til avhør, og påtalemyndigheten skal vurdere om de skal opprette tiltale. Uavhengig av hva som skjer i saken, er nyheten om at man kan bli anmeldt og må møte hos politiet en åpenbar nedkjølingseffekt på ytringsrommet.

Han tror resultatet blir at mange vil ikke våge å si hva de mener av frykt for represalier.

