Sensuren av bøkene i USA handler om makt fra republikanerne, skriver NRK, statskanalen som går i spissen med resten av Medie-Norge og jobber flittig for å sensurere alle stemmene i Norge som ikke forholder seg til det venstrevridde tankegodset som regjerer i 97 prosent av medielandskapet.

NRK har møtt den amerikanske forfatteren Colson Whitehead i Oslo. Whitehead var på besøk i Norge forrige uke, i forbindelse med den nye boken «Harlem Shuffle».

Det foregår en kulturkrig rettet mot litteraturen i USA, forteller NRK, og bøker sensureres i rekordfart på grunnskoler i USA. Colson påstår at folk er redde for ideen om de andre, spesielt svarte eller homofile, og det handler om at folk ikke vil miste makt.

Og til ingen overraskelse for noen av oss er disse maktsyke folkene republikanere, for jo nærmere vi kommer mellomvalget til høsten, jo mer vil norsk presse desperat finkjemme Medie-USA for å finne noe negativt om «høyreekstremistene».

Ifølge Hege Newth i Norsk PEN er det foreldre som ønsker å beskytte barna fra bøker som kan ha innhold de mener er krenkende eller sårende. Foreldre som vil beskytte barna sine? For et konsept! Crime of the century, spør du meg. Men FBI er på banen. No worries.

De er ifølge NRK:

Foreldregrupper, politiske- og religiøse grupperinger er de som forsøker å sensurere bøker mest. De bruker sosiale medier for å skape en storm som er veldig vanskelig å stå imot.

Disse gruppene er store og sterke. De er synlige på sosiale medier og får med seg politikere på laget. Som regel republikanere. Og disse politikerne er villig til å lytte til dem.

Hovedsakelig gjelder det bøker som handler om rasisme, seksuell legning og kjønnsidentitet, skriver NRK for ørtende gang. De spør Colson hvordan han dealer med det, og man fortsetter bare å skrive, sier han, for man har ikke noe valg.

Litt Dr. Seuss der, og alle andre forfattere som har slitt med å bli publisert og blitt bannlyst i sin tid. Det finnes jo mange av dem i Norge, spesielt de med et annerledes syn. Hege Storhaug kommer i tankene, Salman Rushdie, Peder Jensen, Asle Toje, Douglas Murray, Halvor Fosli, og hundrevis ― heller tusenvis og ikke bare forfattere — som aldri blir hørt eller får et mikrofonstativ i Norges venstrevridde verden.

NRK, som leter etter rasisme i høystakken, forteller at selv om bøkene til Colson Whitehead ikke ble direkte bannlyst, har han opplevd at noen lærere i USA ikke ønsker at barn skal lese bøkene hans. En grundig Google-søk viser ikke en artikkel om at hans bøker er forsøkt sensurert. Boken hans blir stort sett lovprist, og har vunnet mange priser.

Vi får vite at Gender Queer, en grafisk roman, er den mest sensurerte boken i USA for tiden. Den handler om forfatter Maia Kobabes vei til å identifisere seg som ikke-binær og aseksuell. At boken er grafisk er årets underdrivelse. Og så får vi en dramatisk historie om at de tre mest sensurerte bøkene handler alle om LHBTQ+-karakterer.

PEN America rapporterer at fra juli 2021 til mars 2022 har bøker blitt sensurert 1586 ganger i 86 skoledistrikt. Disse skoledistriktene består av 2899 skoler med over to millioner elever totalt, skriver NRK, og leserne får inntrykk av at dette er en virus som herjer over hele USA og satt i gang av maktsyke konservative. For å sette det i perspektiv:

Det er rundt 13.800 skoledistrikt i USA, som til sammen underviser litt over 55 millioner studenter. Ifølge tallene NRK kommer med er det 86 skoledistrikt som har sensurert bøker. Sjokkerende tall fra min kalkulator viser at det er 0,62 % av skoledistrikt i USA. Litt over en halv prosent.

Det er dramatisk å se at de skeives liv, historier og erfaringer fjernes fra bokhyllene, sier lederen for foreningen FRI. Og det er visstnok svært urovekkende å bevitne at barn og unge blir frarøvet muligheten til å kunne speile seg og sin familie i litteraturen. Det som er urovekkende er at noen ikke forstår at enkelte bøker rett og slett ikke passer inn i litteratur for barn og ungdom i skolene, som for eksempel boken Gender Queer. Eller Jens Bjørneboes Uten en Tråd🙂

USA sensurerer bøker mer enn noen andre demokratiske land i vesten, sier Newth. Og det stemmer ikke! I hvert fall ikke når det gjelder bøker sensurert av staten. Der tar Irland med et folketall på størrelse med Norge førstepris med 24 bøker. Og andreplass går til Australia og USA med 20 bøker i følge Wokipedia. Og sensurering av bøker kommer fra left and right skriver Adam Szetela for Newsweek.

Guvernøren i California, Gavin Newsom, la ut et bilde på Twitter med en hovmoden beskjed til sine følgere: «Jeg leser noen forbudte bøker for å finne ut hva disse delstatene er så redde for.» Innbilske Newsom, opptatt med at håret var perfekt, fikk ikke med seg at i stabelen med bøker avbildet foran han lå To Kill a Mockingbird, boken som er forbudt i skolene i hans egen stat, med begrunnelse at den inneholder rasisme.

Gjermund Stenberg Eriksen sier dette er en politisk valgkamp som republikanerne tar, i håp om flere stemmer og valgseier ved høstens kongressvalg. Han leder NRK-podkasten Popkorn og politikk sammen med Shaun Henrik Matheson. Hvor har jeg det navnet fra?

Siamak Nematpoor spør Eriksen hva er greia med at bøker sensureres? Og ordene renner ut av Eriksen. Det minner litt om tiraden til han derre NRK journalisten om jødene og vaksinen, hva het han igjen? Og jobber han fortsatt for NRK forresten? Men tiraden er denne gangen rettet mot republikanere, ikke jøder:

Republikanerne vil bruke MISNØYE, UBEHAG og FRYKT til å mobilisere i valgkampen på ulikt vis og skole er en veldig egnet arena for da kan du aktivere velgeres følelser ved å få folk til å tro at barnas framtid er truet. For da kommer republikanerne på foreldrenes side. Og det å kjempe disse kampene i foreldregrupper knytta til skoler, i lokale skoledistrikt, valgdistrikt og delstatsnivå – sikrer at de får massiv lokalpresse OG nasjonal. At de spiller på homohat og andre nye kjønn og legningsperspektiver bryr de seg ikke bare lite om – de setter pris på at de trigger anstendige medier og liberale kommentatorer. De får massiv lyd om dette.

Stenberg Eriksen! Din tirade og bruk av STORE BOKSTAVER spiller på MISNØYE, UBEHAG og FRYKT. Har du tenkt på det? Eller har din sidekick Matheson gjort det? Har jeg?

Jeg hadde planer om å skrive om Gender Queer som NRK tydeligvis er lei seg for at den får så mye pes. Men jeg ombestemte meg og orker rett og slett ikke skrive om en bok som i mitt syn er så frastøtende og burde ikke finnes i noen skolebibliotek, i noen land. Ikke en gang på Mars. Dere som leser dette kan jo ta en titt på selve boken og illustrasjonene. Ord er unødvendige. Shocking: Images from Gender Queer, og Sample pages from Gender Queer.

«Skoler har ikke Playboy-magasinet i bibliotekene sine, og de har aldri blitt anklaget for sensur for ikke å ha gjort det», skriver Erika Sanzi for Washington Examiner. Foreldre blir hånet av medieeksperter og skolestyrene når de tar opp bekymringer over tekster skrevet for barn som inneholder eksplisitte illustrasjoner av seksuelle handlinger. Legitim kritikk av bøker gjennomsyret av rasekategorisering og kjønnsideologi – selv for svært unge studenter – blir møtt med anklager om intoleranse og hat.

Som NRKs artikkel er et godt eksempel på.

Erika mener at mange bøker som er nylig publisert fremmer en åpenbar politisk og ideologisk agenda, men som rettferdiggjøres av skolens ledere som inkluderende.

I 30 skoledistrikter i 15 stater leser unger i barnehagen Not My Idea: A Book About Whiteness, som forteller: «Whiteness is a bad deal. Det var det alltid». Påstanden viser et bilde av en djevel som holder en kontrakt som binder deg til hvithet med løfter om stjålet land, stjålet rikdom og spesielle tjenester. Det er åpenbart tilpasning av kritisk raseteori for barn, skriver Erika, og kaster en uunngåelig skygge av skam for hvite barn og sår mistillit blant minoriteter.

Eller hva med bøkene Introducing Teddy og It Feels Good to Be Yourself, som begge eksplisitt fremmer en ideologi, en kvasi-religion, som beskriver leger som gjetter om en baby er en gutt eller jente, og at kjønnet tildeles ved fødselen. Dette er ikke teorier som introduseres til eldre elever for vurdering og debatt; de blir undervist som sannhet til små barn ved hjelp av bildebøker.

Erika tar også for seg Gender Queer, som har en anbefalt alder på 18+ på Amazon, og er nå utbredt i biblioteker på ungdoms- og videregående skoler. Foreldre som klager at den inneholder grafiske illustrasjoner av homofile sexhandlinger blir bevisst mobbet. Skolene forsvarer pornografi ved å kalle det inkluderende. Selv om de aller fleste opprørte foreldre argumenterer med at grafiske illustrasjoner av heteroseksuell sex heller ikke hører hjemme på skolene.

Jeg er helt enig med Erika Sanzi. Pornhub-lignende bøker hører ikke til i skolene i undervisning av barn og ungdom. Heller ikke læren at kjønn tildeles ved fødselen. Og i hvert fall ikke bøker som fremmer en åpenbar politisk og ideologisk agenda som gir hvite barn skam og sår mistillit blant minoriteter. Og hvorfor trenger vi denne læren i skolene, når både norsk og amerikansk hovedstrømmedia har tatt på seg jobben med indoktrineringen av sin politiske og ideologiske agenda som omfavner denne galskapen og formidler den med glans?

