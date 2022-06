annonse

Rødt mener at MDG stiller seg bak en byutvikling i Oslo hvor valget står mellom ekstrem fortetting som ikke tar hensyn til folk og natur, eller ingen byutvikling i det hele tatt.

– MDGs Tom Kristian Berger mener at Rødt Oslo er imot all boligbygging og byutvikling og at «Rødt trekker boligstigen opp etter seg». Ifølge Berger fører Rødts politikk til færre boliger og at folk uten rike foreldre ikke kommer seg inn i boligmarkedet, skriver Ane Katrine Øverseth Olsen og Luis Espinoza fra Rødt i bydel Gamle Oslo i VårtOslo, og legger til:

– For det første er det paradoksalt, for å si det mildt, at MDG bruker dette argumentet i samme innlegg hvor de forsvarer byggeforbud rundt private villahager.

De skriver at de er selvsagt ren og blank løgn at Rødt er imot all bolig- og byutvikling. Forskjellen mellom Rødt og MDG er at Rødt krever at kommuneplanen også respekteres på østkanten.

– Å mene at debatten om småhus- og høyhusområdene er to forskjellige debatter er å ikke ta kritikken av konsekvensene for egen fortettingspolitikk på østkanten: At folk må vokse opp i dårligere bo-områder med helseskadelig støy, svevestøv og manglende friområder, en politikk som også fører til større klasseforskjeller mellom hvem som har tilgang på gode bo- og oppvekstkår.

Rødt-politikerne mener at MDG stiller seg tydeligvis bak en linje hvor valget står mellom ekstrem fortetting som ikke tar hensyn til folk og natur, eller ingen byutvikling i det hele tatt.

– Om MDG vil hjelpe folk uten rike foreldre kan de også starte med å fjerne markedsleie på kommunale leiegårder. Dette nekter MDG å forhandle om med Rødt i bystyret, sier de, og fortsetter:

– MDG kunne også brukt penger på rehabilitering av kommunale boliger som står tomme og forfaller. I sin egen byrådserklæringen lovet MDG Oslo 1.000 nye boliger til folk med vanlig inntekt. Ikke én neste har blitt bygget.

