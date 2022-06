annonse

Kaski ber om at regjeringen setter et mål for Oljefondet om netto nullutslipp i investeringsporteføljen innen 2050.

– Jeg er skuffet over at det ikke var mulig å få til et flertall for å i større grad skjerpe klimamålet, sier Kari Elisabeth Kaski, SVs finanspolitiske talsperson, til E24, og legger til:

– Det er vanskelig å se hvordan et mål får noen daglige konsekvenser for fondet i dag. Med den referanseindeksen som fondet investerer etter i dag, styrer vi mot en oppvarming på 3,2 grader.

Kaski får støtte fra WWF Verdens naturfond. Generalsekretær Karoline Andaur mener at verdens nest største pensjonsfond har et spesielt ansvar for å styre pengestrømmer i en bærekraftig retning.

– Skal Oljefondet bevare sin troverdighet som en ledende ansvarlig investor, må investeringsmandatet gjenspeile nettonullmålet på en mer gjennomgripende måte, sier hun.

Ikke et politisk instrument

– Oljefondets investeringer skjer innenfor det rammeverket og de etiske retningslinjer som Stortinget har vedtatt med bred politisk forankring, sier Hans Andreas Limi til Resett.

Limi sitter i finanskomiteen i Stortinget, og sier at Fremskrittspartiet ikke støtter politiske føringer som detaljstyrer fondets investeringer.

Men, påpeker Limi, «dessverre» kommer disse forslagene hvert år ved Stortingets behandling av fondsmeldingen. Venstresiden har hele tiden ambisjoner om å bruke pensjonsfondet til å realisere sine politiske prosjekt, mener Limi.

– Heldigvis er flertallet enig med Fremskrittspartiet i at oljefondet ikke er eller skal være et politisk instrument, slik vår statsminister (Jonas Gahr Støre, red.anm.) tidligere har uttalt til Financial Times.

