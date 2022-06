annonse

Tre mennesker er drept og minst elleve andre er såret i en masseskyting på gaten i den amerikanske byen Philadelphia, opplyser politiet.

Skytingen skjedde i et utelivsområde i sentrum av byen sent lørdag kveld lokal tid, der det også ble meldt om skyting tirsdag.

Politiet opplyser at en person skjøt inn i en stor folkemengde, skriver NTB.

Avisen The Philadelphia Inquirer siterer politiet på at det dreier seg om flere gjerningspersoner, og øyenvitner forteller om kaos på stedet.

– Nødetatene rykker ut til en skyteepisode i området 3rd og South Streets. Flere personer er skadd. Vennligst unngå området, skriver Politiet i Philadelphia på Twitter.

*Alert* Emergency personnel are responding to a shooting incident in the area of 3rd and South Streets. Several people have been injured. Please avoid the area.

— Philadelphia Police (@PhillyPolice) June 5, 2022