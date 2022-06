annonse

Lørdag takker den ukrainske forsvarssjefen general Valery Zaluzhny det norske folk for artilleriet som nå brukes i krigen mot Russland.

På generalstabens Facebook-side får den norske M109A3 Haubitseren skryt for at de har større kaliber og kraftigere ammunisjon enn den russiske motparten, og at de har en rekkevidde på 22 kilometer, skriver Fremover.

– Jeg er inderlig takknemlig til det norske folk for effektiv hjelp! skriver forsvarssjefen.

Meldingen på ble lagt ut på generalstabens Facebook-side like etter klokken 19, norsk tid lørdag.

Det selvgående artilleriet har vært lagret i Bjerkvik og Osmarka i Evenes siden det ble tatt ut av tjeneste, og Fremover oppdaget at over 20 av de utrangerte skytsene ble prøveskutt på Setermoen i april.

På spørsmål fra avisa bekreftet Forsvarsstabens talsperson Aleksander Hage at det var gjennomført testskyting for å se om utstyret fortsatt fungerte, men han ville ikke si noe om hvor artilleriet skulle og viste til at det er regjeringen som må kommentere om materiell eventuelt skal doneres til andre land, skriver NTB.

