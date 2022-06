annonse

En ny rapport avdekker at mangel på folk og høye kostnader kan få alvorlige konsekvenser for havvind-eventyret.

Ifølge en rapport fra Menon Economics gjør den høye oljeprisen at havvindprosjekter blir nedprioritert, skriver Nettavisen.

– Aktørene vi har intervjuet i forbindelse med denne studien trekker frem at høy aktivitet på norsk sokkel innen olje og gass skaper utfordringer i dag, heter det i rapporten.

Én av tre bedrifter oppgir manglende tilgang på kompetent arbeidskraft som en stor eller svært stor barriere når havvind-bedriftene skal vokse i årene fremover.

Mener havvind er symbolpolitikk for de grønt-skiftetroende

– Politikere er verdensfjerne populister og man kan ikke regne med at de har gjort undersøkelser forut for de løftene som de lirer av seg ved passende anledninger, sier klimarealist Geir Hasnes til Resett.

Hasnes er sivilingeniør og sier at havvind er i seg selv symbolpolitikk for det han kaller grønt-skiftetroende, men utenfor Norges fastland er det dypt, og vindturbinmastene kan ikke støpes fast i havbunnen.

Derfor opererer man med forankringer av flytende konstruksjoner. Det vil imidlertid gi mindre stabilitet og ekstra slitasje i forhold til faststøpte vindturbinmaster, mener Hasnes.

Norge har få egne konstruksjonsfabrikker, forteller Hasnes. Vi er en råvarenasjon som fremstiller fint lite selv; det er en utvikling som har vart de siste femti år.

Hasnes tilbyr en utdypende forklaring:

Kompetanse for bygging og utsetting av havvind-konstruksjoner er vel stort sett fraværende. Kompetanse for beregninger av disse konstruksjonene og utlegging av kabler til land er ikke et større problem, da dette er typisk konsulentbedriftarbeid. Mange bygger om offshore-fartøyer for å være med på en slik satsing. Disse offshorefartøyene vil trenge et dynamisk posisjoneringssystem med ekstra programvare for beregning av tunge løft når konstruksjonene skal fraktes og plasseres. Styring av et slikt system trenger spesial-kurs.

– Spørsmålet er faktisk om også havvind-konstruksjonene vil trenge et dynamisk posisjoneringssystem der de opplever naturkreftene i Nordsjøen fra vind, bølger og strøm, spør Hasnes seg.



Til tross for statlige subsidier vil havvind på slike premisser aldri bli regningssvarende, hevder Hasnes, som ikke ser tanker om balansekraft, altså bruk av alternative energikilder for å sikre stabilitet i energiforsyningen, noe som alltid trengs ved bruk av ustabil vindkraft.

Produksjonsfasiliteter og en flåte av egnede skip må bygges opp, de siste som regel i Kina og Korea. Han tror det kanskje finnes noen norske verft som ser seg om etter jobb som også kunne delta i satsingen. Tradisjonelt er nå Norge et høykostland og det meste av satsingen må vel foregå utenlands, argumenterer Hasnes.



Hasnes mener at man verden over er lykkelig for å få midler fra Norge til industrien sin, og politikerne ønsker jo å være populære ute i verden med tanke på videre karriere, så de gråter nok ikke over at det er få folk i Norge som blir sysselsatt i en slik risikonæring, og så lenge oljepengene flommer inn vil nok politikerne fortsette å bruke dem på unyttig vås istedenfor på sin egen befolkning.

– De første vindturbinene vil nok slites ned så raskt at man tidlig vil begynne å trekke satsingen i tvil, men ikke før man har brukt noen milliarder på det.

