Kommentarene hagler etter at Nettavisen skiftet profilbilde med Pride-bakgrunn på Facebook.

Det er juni og det er den såkalte Pride-måneden som enkelte velger å feire verden rundt.

Feiringen var tidligere knyttet til homofili med enkelte parader som varte et par dager. I de siste årene har Pride blitt mer mainstream.

I Norge har blant annet både politi og militæret deltatt under markeringene i Oslo.

Denne måneden skifter også store organisasjoner ut profilbildene sine på Facebook til støtte for Pride. Nå har også enkelte medier valgt å gjøre det samme.

– Bye bye!

1. juni skiftet Nettavisen sin logo på Facebook og la til Pride-fargene i bakgrunnen. Da kom lesernes reaksjonene.

– Takk for meg, skriver en person.

– Bye bye Nettavisen!!!!!, lyder det fra en annen.

– Dette handler utelukkende om at nettavisen tar kommersielle hensyn, og håper at det medfører mer penger i banken, er beskjeden fra en mann.

Støtte

Men Nettavisen får også støtte.

– Så fint at dere støtter menneskerettigheter og likeverd så klart og tydelig, Nettavisen! skriver en mann.

– Kyss og klem, Pride i alle hjem, skrives det.

– Heia Pride!! PS. Har du et problem med Pride? Synd for deg, kan ikke ta hensyn til et mindretall som henger fast i fortiden lell. Love is love!, heter det fra en tredje.

Pride-feiringen i Norge blir markert i forskjellige byer i juni.

Det er 50 år siden homoseksuell praksis ble avkriminalisert, noe som også skal markeres med direktesendinger i NRK.

