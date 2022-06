Bakgrunnen for EU-forslaget er at deler av Europa sliter med salmonellasmitte. Holdbarheten på egg i Norge på 35 dager, men det nye regelverket for EU vil i utgangspunktet gå inn under EØS-avtalen, og dermed også gjelde Norge.

– Fordelene ved en mer fleksibel regulering er mindre matsvinn, mindre transport, lavere utslipp og muligheten til å beholde en desentralisert eggproduksjon med små enheter over hele landet, noe som reduserer risikoen for fugleinfluensa, skriver Anja Fyksen Lillehaug fra Bondelaget i sitt høringssvar.

Kan gå ut over den gode geografiske egg-spredningen

Heller ikke matvaregiganten Rema 1000 tror EU-regelen vil ha noen positiv effekt i Norge.

– I land som Norge vil forslaget om en holdbarhetsdato på maks 28 dager trolig øke matsvinnet uten at det vil påvirke kvaliteten på egg eller matsikkerheten, skriver kvalitetssjef Lydia Lineikro.

Også miljøorganisasjonen Framtiden i våre hender tar til orde for at holdbarhetsdatoen bør kunne forlenges i land hvor matsikkerheten og salmonella-risikoen tilsier det. Flere organisasjoner har i sine høringssvar pekt på viktigheten av av produksjonen av egg i Norge har en god geografisk spredning og mener EU-forslaget vil svekke spredningen.

Helse- og omsorgsdepartementet har på sin side varslet EU om at de vil søke om unntak for Norge dersom forslaget skulle bli vedtatt i EU.