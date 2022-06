Fordi mistillitsforslaget ikke oppnådde flertall kan Johnson dermed styrer videre både som partileder og statsminister. Men det holdt hardt. I alt 148 representanter stemte for mistillitsforslaget mot Johnson, mens 211 stemte imot. Han trengte støtte fra 180 for å bli sittende og i henhold til partiets regler slipper han nå å bli utfordret som leder det neste året.

Mistillitsforslaget mot Johnson ble fremmet knapt to år etter at han sikret en solid valgseier for toryene, men etter valget har partiet vært preget av skandaler og opprivende interne stridigheter.

Urokråke som har overlevd i nr 10 – tross alle feil

I desember 2019 vant Johnson, som mange briter så på som en urokråke, velgernes gunst med sitt løfte om å sørge for at brexit ble en realitet. Og selv om han greide å få gjennomslag for brexit, har ikke skandalene latt vente på seg. Han måtte for eksempel raskt forsvare pengebruken etter å ha pusset opp statsministerleiligheten i Downing Street og for å ha foretatt seg en kostbar ferietur på skattebetalernes regning til en privateid øy i Karibia.

Da Johnson i 2021 forsøkte å endre reglene i Parlamentet for å redde sin gode venn og allierte Owen Paterson fra disiplinærtiltak, etter et brudd på den britiske nasjonalforsamlingens regler mot lobbyvirksomhet, begynte imidlertid flere partimedlemmer å murre og Johnson måtte samtidig tåle krass kritikk for ikke å ha tatt koronapandemien på alvor. Johnson havnet selv på sykehus etter å ha blitt korona-smittet og kritikken mot ham avtok etter hvert i takt med at vaksineringen skjøt fart til tross for at pandemien hadde krevd nærmere 180.000 britiske liv.

Partygate til mer enn besvær

Det var imidlertid først da britiske medier begynte å skrive om saken som raskt ble døpt partygate-skandalen, og som viste Johnsons brudd på smittevernreglene hans egen regjering hadde innført under koronapandemien, at de virkelig store problemene tårnet seg opp for den britiske statsministeren.

Og selv om Johnson bare har fått bot for å ha deltatt på én sammenkomst da dette var forbudt, kom det raskt for en dag at det hadde vært mange sammenkomster og fester i Downing Street under nedstengingen og bilder og vitnesbyrd fra festdeltakere var vanskelig å bortforklare, og tunge å svelge for mange konservative toryer, så misnøyen med partilederen ulmet.

Meningsmålingene har hverken gått i Johnsons eller Det konservative partiets favør etter hvert som partygate-skandalen ble rullet opp, og nærmere 60 prosent av de spurte i en meningsmåling mente at toryene burde en ny person til å leder både partiet og landet. Men foreløpig blir altså Johnson sittende, for han er tross alt fremdeles litt mindre upopulær enn han er populær.