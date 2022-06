– Vi har nå gått gjennom gått gjennom kostnadene og jeg har i dag sendt brev til finanskomiteen hvor jeg redegjør for dette, sa fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) på en hasteinnkalt pressekonferanse på Tyholt i Trondheim i ettermiddag.

Det var VG som meldte om saken først.

Regjeringen foreslo i sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett å utsette prosjektet, men etter at forslaget utløste massiv kritikk fra flere hold, kom altså nyheten i dag om at prosjektet, til tross for økte kostnader, likevel skal få fortsette.

Ocean Space Centre, som har hatt en kostnadsramme på 8,2 milliarder kroner, skal bli et banebrytende forskningssenter for havromsteknologi og byggestart er planlagt å starte i år.

Var det kritikken fra LO og NHO som fikk regjeringen til å snu?

Regjeringens utsettelsesforslag fikk flere Ap-topper til å se rødt, og også LO og NHO kom med saftig kritikk. Skjæran sier til VG at Statsbygg i samråd med NTNU og SINTEF, har fått i oppdrag å identifisere kutt og forenklinger for prosjektene.

– I den økonomiske situasjonen vi er i, var det helt rett å ta en fot i bakken. Det koker i norsk økonomi, og vi ønsket å gå gjennom alle kostnadskrevende prosjekter fordi vi er nødt til å ta ned den offentlige pengebruken, sier Skjæran til avisen.

Han sier videre at kostnadsrammen øker med 837 millioner kroner og at det er behov for ytterligere 230 millioner kroner, inkludert de 95 millionene som allerede ligger i budsjettforslaget, for at prosjektet kan settes i gang som planlagt i høst.

SV reagerer på pengebruken

– Vi er svært forundret over at regjeringen foretar en snuoperasjon uten at det er avklart med SV i forhandlingene om budsjettet som pågår nå, sier SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes i en uttalelse til NTB.

Han er også overrasket over at finansieringen foreslås ved å øke rammen for revidert nasjonalbudsjett, noe som i praksis medfører økt oljepengebruk.

– Så langt har de nektet å åpne for å redde norsk bistand gjennom oljepengebruk, som i motsetning til dette ikke har noen betydning for inflasjon, sier Fylkesnes videre.

NHO gleder seg derimot over at regjeringen har lyttet til kritikken, som kom fra blant andre NHO og LO, i tillegg til flere forskningsmiljøene, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid.

– Det er vesentlig at vi investerer i utviklingen av fremtidens teknologi innenfor havbruk, marin sektor og andre havnæringer som representerer blant de viktigste naturfortrinnene Norge har, sier NHO-sjefen, som nå håper Regjeringen holder stø kurs videre i dette prosjektet.

