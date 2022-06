– Det er ingen vits i å henge for mye med hodet. Det er mange som ikke hadde forventet noe annet, egentlig. Det skulle gjerne vært litt jevnere, men det var en morsom kamp og noe jeg kommer til å ha med meg i mange år, sa Ruud på pressekonferansen etter å ha tapt i tre strake sett for Rafael Nadal, som med triumfen tok sin 22. Grand Slam-tittel og sin 14. i Roland-Garros.

– Det var en ny situasjon for meg, og hvis jeg kommer tilbake i en lignende situasjon skal jeg tenke på at jeg har gjort det en gang før, fortsatte han.

Etter kampen snakket Ruud om ønsket om å holde på like lenge som Nadal. Han nevnte også verdensener Novak Djokovic og Roger Federer i samme setning.

Har slitt med skader under innledningen til sesongen

– Jeg har mange år igjen om jeg kan holde på like lenge som dem. Det kommer forhåpentlig flere store norske øyeblikk, sa Ruud på pressekonferansen.

Norges 23 år gamle tennis-ess fortalte også at han har slitt med noen skader under innledningen til sesongen og at det derfor var ekstra gledelig for ham å komme helt til finalen.

– Nå har jeg bevist for meg selv at jeg klarer to uker med det mest intensive vi har i denne idretten. På slutten merket jeg at jeg var litt fysisk sliten, sa nordmannen til pressen etter kampen.

Har klatret til sjette plass på verdensrankingen

Casper Ruud, som var ranket som nummer åtte før Roland-Garros-turneringen, kan nå også glede seg over å ha klatret ytterligere to plasser – til sjette plass – på verdensrankingen. Også Rafael Nadal klatret oppover på rankingen etter finaleseieren – fra femte til fjerde plass.