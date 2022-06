annonse

annonse

Elon Musk truer igjen med å trekke seg fra kjøpet av Twitter og anklager meldingstjenesten for å holde tilbake data om falske kontoer.

I et brev til Twitter i dag sier Musks advokater at de gjentatte ganger har bedt om informasjonen for å kunne vurdere hvor mange av Twitters 229 millioner kontoer som er falske.

Ifølge Musks advokater har Twitter hittil bare tilbudt data om selskapets testmetoder og de hevder at dette er det samme som å avvise Musks forespørsel, og at det er brudd på avtalen om overtakelse.

annonse

Twitter-sjefen Parag Agrawal sier at selskapet i lengre tid har ment at mindre enn 5 prosent av kontoene er falske, men Musk hevder han er svært opptatt av saken siden falske kontoer som framstår som hans, ofte fremmer krypto-bedrageri.

Selv før kunngjøringen fra Musk har selskapets markedsverdi falt ni milliarder dollar under tilbudsprisen fra Musk som er på 44 milliarder dollar.

Musk kan måtte betale en milliard dollar for avtalebrudd

Investeringsdirektør i Nordea, Robert Næss, tror Musk nå prøver å komme seg ut av avtalen om å kjøpe Twitter.

annonse

– Siden Musk kom med sitt Twitter-bud har kursene for tek-aksjene falt, og hvis han hadde kommet med et bud på Twitter i dag hadde det vært et langt billigere kjøp for han. Jeg tror han nå prøver å komme seg ut av avtalen, sier Næss i en kommentar til Dagens Næringsliv i dag, før han legger til:

– Om det ikke hadde vært for budet hans på Twitter, skulle kursen ha falt like mye Nasdaq, og vært ned i hvert fall 20 prosent. Musk bud ligger 20 prosent over dagens kurs, sier Næss.

Tesla har falt 435 milliarder dollar på to måneder

Ifølge Nordeas investeringsdirektør vil Musk, om han velger å avbryte kjøpsavtalen nå, bli nødt å betale én milliard dollar for avtalebrudd. Næss tror derfor Musk nå leter etter en gyldig grunn for å komme seg ut av oppkjøpet.

Men det er kanskje ikke bare de falske Twitter-kontoene Musk er påvirket av når han i dag nok en gang truer med å trekke seg fra Twitter-oppkjøpet til 54,20 dollar pr. aksje. Fra 5. april til i dag har Twitters aksjekurs falt fra 51 til 39 kroner.

Men det er ikke bare Twitter-aksjen som har hatt en negativ kursutvikling de siste par månedene. Markedsverdien av elbil-selskapet Tesla, hvor Musk er administrerende direktør og eier 23 prosent av aksjene, har fra 4. april til i dag falt fra 1145 milliarder dollar til 710 milliarder dollar. Tesla-aksjens fall har mao påført Musk et tap på rundt 100 milliarder dollar – og det på bare to måneder.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474