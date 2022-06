Stikk i strid med rådene så godt som alle økonomer gir, er Erdogan overbevist om at høyere rente skaper inflasjon, til tross for at vanlig økonomisk teori sier at renteøkninger er nødvendig for å bremse inflasjonen.

Tyrkias økonomi har stupt siden i fjor da Erdogan presset sentralbanken til å redusere renten fra 19 til 14 prosent.