annonse

annonse

Pardis Hafezinejad (19) så for seg en militær karriere, men fikk ikke sikkerhetsklarering fordi hun er fra Iran.

Jenta som bor på Lørenskog så for seg et fremtidig yrke som idrettssoldat. Første steg på den veien var førstegangstjenesten. Det blir det aldri noe av, skriver VG.

Dette var svaret hun fikk fra Forsvaret:

annonse

«Du er ikke gitt nødvendig klarering for tjeneste i Forsvaret. En såkalt IK-klarering. Du skal derfor ikke møte til førstegangstjeneste. Innkallingen er annullert.»

Kommandørkaptein Erik Hansen sier at sikkerhetsloven i Norge er langt strengere enn andre land, også blant de allierte.

Forsvarets pressetalsmann, oberstløytnant Vegard Norstad Finberg, beklager at en del flerkulturelle opplever å få avslag på sin sikkerhetsklarering.

annonse

– Først og fremst er det viktig fra Forsvarets side å påpeke at det er beklagelig at personell vi har inne til sesjon og tjeneste føler seg villedet og feilinformert. Dette er noe vi jobber kontinuerlig med for å forbedre, og for å hindre at det skjer i fremtiden, sier han, og viser til det Hafezinejad fortalte VG:

– Forsvaret bør være åpne om det. Jeg ringte og tryglet om svar, jeg ville gjerne legge planer for fremtiden min. Å ha noe å glede meg til, eller bare gå videre med livet hvis de sa nei. Selv om jeg var blitt klarert i dag, hadde jeg ikke følt meg så velkommen, med tanke på hvordan de har behandlet meg, sier hun.

Oberstløytnanten mener at de flerkulturelle selv har et ansvar her.

– Forsvarets personell- og vernepliktssenter og sesjonssenterne oppfordrer hele veien til at den enkelte bør planlegge andre alternativer enn førstegangstjeneste i tilfelle de ikke får sikkerhetsklarering, sier Finberg.

For Stortingspresident Masud Gharahkhani, er det tydeligvis ingen problemer med sikkerhetsklarering, selv om det er tvil rundt dobbelt statsborgerskap og hans opprinnelsesland er Iran.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474