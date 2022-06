annonse

Ifølge analysebyrået CIES er nordmannen Erling Braut Haaland verdens tredje mest verdifulle fotballspiller.

Ifølge CIES er Erling Braut Haaland nå verdt 1,58 milliarder kroner, og nærmer seg med det franskmannen og Real Madrids Vinícius Júniors prislapp på 1,89 milliarder kroner og mannen som topper listen, Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain) med en salgsverdi på 2,08 milliarder.

Nettstedet CIES, som er ansett som pålitelig i sine analyser, kom i dag kom med en oppdaterte oversikt over fotballstjernenes markedsverdi i skrivende stund.

I sommer skal Haaland spille for Manchester City og han er sammen med Martin Ødegaard (Arsenal) eneste nordmann i topp 100. Ødegaard vurderes til en salgsverdi på 585 millioner kroner. Begge to var med på landslaget da Norge slo Sverige 2-1 i går, men de to målene var det Haaland som sørget for.

