Wales er klare for VM i Qatar etter at de slo Ukraina i playoff-finalen søndag.

Avgjørelsen kom etter 34 minutter da en ukrainsk spiller skåret selvmål etter en dødball.

Flere mål ble det ikke og Wales er klare for første VM-sluttspill siden 1958. Da kampen ble blåst av var det elleville jubelscener på banen og tribunen.

