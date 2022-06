annonse

I en ny måling sier 35,3 prosent at de ville ha stemt ja til norsk EU-medlemskap dersom det var folkeavstemning i morgen.

Andelen av befolkningen som sier ja til EU har dermed økt siden forrige måling i november i fjor, skriver Nationen.

Nei-andelen har falt fra 54,2 til 48,8 prosent, mens andelen som svarer «vet ikke» har økt fra 11,8 til 16 prosent.

Venstre-nestleder og EU-tilhenger Sveinung Rotevatn, ser med glede på disse tallene.

– Det er veldig interessant at det nå er en klar utvikling ved at folk går fra å si nei til å bli usikre, sier han.

– Flere sier også ja. Det er veldig gledelig sett fra mitt synspunkt, fortsetter han.

Støtten til EØS-avtalen har falt marginale 0,2 prosentpoeng, til 64,9 prosent.

Marit Arnstad, Senterpartiets parlamentariske leder, er ikke overrasket og mener det er viktig å se på handlingsrom i EØS-avtalen i tillegg til å utrede alternativer til hvordan Norge forholder seg til avtalen i dag.

– At det er mange som er for avtalen, står ikke i motsetning til at vi ser forbedringer for norsk arbeidsliv, norsk energipolitikk og for transportsektoren vår, sier hun.

Målingen er utført av Sentio for Nationen og Klassekampen.

