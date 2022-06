annonse

Johann Olav Koss hadde en bonusavtale som skulle gi ham tre årslønner fra den veldedige organisasjonen Right To Play (RTP).

Right To Play har brukt to milliarder kroner på lønn, reiser og konsulenter. Det er over halvparten av midlene som er gitt organisasjonen (3,3 milliarder kroner) for å gi barn i vanskeligstilte land en bedre hverdag, skriver TV 2.

Den norske stat har gitt nesten en halv milliard av skattebetalernes penger til organisasjonen.

En av de som har fått millioner av midlene i egen lomme, og som det nå viser seg at forhandlet frem en gullkantet sluttpakke, er den tidligere skøyteløperen Johann Olav Koss.

Koss hadde en bonusavtale som skulle gi ham tre årslønner fra bistandspengesekken den dagen han sluttet.

Selv når Koss sluttet som øverste sjef i RTP og startet en karriere innen finans, fikk han fremdeles millionlønn fra organisasjonen.

Koss og Right To Play gikk rettens vei ved to anledninger for at han skulle få lov til å få lønn fra organisasjonen, samtidig som han satt i styret. Dette var nemlig forbudt i Toronto på den tiden, og for å få unntak, trengtes rettens godkjennelse – noe Koss og RTP fikk.

I arbeidskontrakten til Koss, som ble godkjent i 2013, står det at dersom Koss fortsatt er ansatt under 20-årsjubileet til organisasjonen (2020), ville han motta en bonus som tilsvarte tre ganger hans grunnlønn.

Da kontrakten ble undertegnet i 2013, hadde denne bonusen en verdi på 2,2 millioner kroner, og skulle enten betales med et engangsbeløp, eller som avdrag etter organisasjonens eget skjønn.

Selv benekter Koss at han har mottatt disse pengene.

– Right To Play betalte meg aldri noen langsiktighetsbonus, skriver Koss i en e-post.

Johann Olav Koss sluttet i jobben som administrerende direktør i 2015 og trappet gradvis ned jobben i Right To Play. I 2018 begynte han som sjef i et kanadisk hedgefond-selskap. Likevel fortsatte han altså å motta millionlønn fra organisasjonen til januar 2020.

Koss ønsker ikke å stille til intervju i denne saken, og hevder at da han gikk av som administrerende direktør i 2015, ble hans arbeidskontrakt som inneholdt bonusavtalen, erstattet av en ny avtale.

– Denne overgangsavtalen erstattet min tidligere ansettelseskontrakt med Right To Play, og opphevet uttrykkelig muligheten for en langsiktighetsbonus, skriver Koss.

Verken Right To Play eller Koss ønsker å intervjues om saken eller å dele den nye avtalen.

